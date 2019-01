CAC 40 : en forme avant l'emploi US

04/01/2019 | 11:19

Dans l'attente des chiffres de l'emploi aux Etats-Unis, l'indice phare de la place de marché parisienne évolue dans le vert ce matin, pour ce qui pourrait être la première séance positive de l'année 2019 après -0,9% mercredi et -1,7% hier.



Ainsi, le CAC 40 avance de +1,3%, remontant vers les 4.670 points.



'L'ex point support des 4.650 devient résistance et donc première cible à la hausse pour valider un début d'inversion de tendance et mener l'indice parisien au-delà des 4.700/4.725 points. L'effet d'inertie baissière est tel que l'indice CAC 40 'absorbe' toutes les velléités contraires au moindre mouvement ascendant. Situation inédite, mais des plus perturbantes dans le contexte', analyse ce matin Kiplink.



C'est peu dire que les investisseurs scruteront avec attention les chiffres de l'emploi US. Les économistes anticipent en moyenne la création de 180.000 postes non agricoles et un taux de chômage stable à 3,7% selon le dernier consensus. Le rapport ADP a fait état pour sa part jeudi de 271.000 emplois privés, soit bien plus que les 180.000 qui étaient anticipés.



'Après la forte chute de l'ISM manufacturier de décembre, de nombreuses créations d'emplois pourraient rassurer les investisseurs sur la vigueur de l'activité économique', estime à ce sujet un analyste d'Aurel BGC, pour qui les investisseurs devraient prêter une grande attention à l'évolution du salaire horaire moyen, dont la progression mensuelle serait restée modérée. 'Les anticipations de faibles tensions inflationnistes en seraient renforcées', estime-t-il.



En attendant ce rendez-vous, les opérateurs ont notamment pris connaissance de plusieurs indices PMI composites d'IHS Markit.



Ainsi, légèrement inférieur à son estimation flash (51,3), l'indice PMI composite final IHS Markit de l'activité globale dans la zone euro se replie de 52,7 en novembre à 51,1, son plus bas niveau depuis plus de quatre ans.



Par ailleurs, à 48,7 en décembre, l'indice PMI composite d'IHS Markit de l'activité globale en France se replie considérablement par rapport au mois dernier (54,2), indiquant une contraction modérée du secteur privé français, la première depuis deux ans et demi.



La hausse des prix à la consommation sur un an en France ralentirait pour le deuxième mois consécutif, à +1,6% en décembre 2018 après +1,9% en novembre et +2,2% en octobre, selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee début janvier 2019.



Enfin, le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 1,6% au mois de décembre 2018, contre 1,9% en novembre selon une estimation rapide publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



Du côté des changes, l'euro est stable sur les 1,14 dollar. Poussée du Brent (+2,7%), à 57,05 dollars.



Dans l'actualité des valeurs, le podium du CAC est occupé par TechnipFMC (+4,5%), ArcelorMittal (+4,2%) et Saint-Gobain (+2,2%). Les grandes annonces sont encore rares, début d'année oblige.



Le groupe JCDecaux (-0,3%) a annoncé hier que sa filiale japonaise MCDecaux, détenue à 85%, a remporté le contrat de concession publicitaire digitale de Kansai Airports, et ce pour une durée de 10 ans.



Sword Group (+1,1%) a pour sa part fait part de l'acquisition de Magique Galileo, une société de produits spécialisée dans le GRC (Governance, Risk and Compliance), basée à Londres, à proximité de la filiale Sword Active Risk.





