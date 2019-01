CAC 40 : en forte baisse pour la première séance de 2019

02/01/2019 | 11:07

La Bourse de Paris ouvre cette année 2019 sur une très nette baisse, les investisseurs continuant de faire preuve de défiance après une fin d'année 2018 particulièrement éprouvante.



L'indice PMI manufacturier de la Chine s'est par ailleurs contracté en décembre 2018 pour s'établir à 49,7, soit la première fois depuis mai 2017 qu'il se retrouve sous les 50 qui séparent expansion et contraction de l'activité. Une nouvelle qui a contribué à la morosité ambiante sur les marchés.



Ainsi, l'indice phare de la place de marché parisienne recule ce matin d'un peu plus de -2%, retombant sur les 4.630 points. Lundi, le temps d'une demi-séance et pour la dernière de l'année 2018, le CAC 40, soutenu par quelques rachats techniques, était pourtant parvenu à aligner une seconde séance de hausse en terminant sur un gain de 1,1% à 4730,7 points. Insuffisant toutefois pour sauver le mois de décembre, haussier dans plus de 80% des cas depuis 30 ans : il s'était achevé sur une perte de -5,5%, tandis que l'année 2018 se soldait par une correction de -11%.



Quelques statistiques étaient au programme de la matinée.



À nombre de jours ouvrés comparable par rapport à décembre 2017, le marché français des voitures particulières neuves s'est inscrit en baisse de 14,5% le mois dernier, selon des données publiées ce matin par le Comité des Constructeurs Français d'Automobile (CCFA). Sur les douze mois de 2018, le marché français des voitures particulières neuves s'est en revanche accru de 2,6% et celui des véhicules légers neufs a augmenté de 2,9% par rapport à 2017.



L'indice PMI IHS Markit de l'industrie manufacturière française se replie de 50,8 en novembre à 49,7 en décembre, signalant la première contraction du secteur depuis vingt-sept mois, reflétant notamment l'effet du mouvement des gilets jaunes.



La croissance du secteur manufacturier de la zone euro a ralenti en décembre, au vu d'un indice PMI final IHS Markit en repli de 51,8 en novembre à 51,4, confirmant sa dernière estimation flash et signalant le plus faible taux d'expansion depuis février 2016.



Du côté des changes, l'euro recule ce matin (-0,4%), revenant sur les 1,1429 dollar. Le Brent est en baisse plus nette, tombant à 53,11 dollars (-2%).



S'agissant des valeurs dans l'actualité, les grosses annonces ne sont pas légion, semaine du Nouvel an oblige.



Tessi fait part ce matin de la finalisation au 31 décembre 2018 de la cession de ses 80% dans CPoR Devises au transporteur de fonds Loomis, filiale du suédois Securitas.



Bic annonce ce matin la finalisation de deux cessions. Il s'agit d'une part la cession de Bic Sport, filiale de planche à voile créée en 1979, au spécialiste estonien des 'sports de pagaie' (kayak, kite-surf) Tahe Outdoors, et d'autre part du transfert de la propriété de ses sites de production est-africains de briquets, rasoirs et stylos jetables au groupe kenyan Haco Industries.





