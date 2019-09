CAC 40 : en hausse avant les annonces de la BCE

12/09/2019 | 08:33

La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse jeudi matin, dans un climat de nervosité avant les annonces de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - échéance septembre - avance de 17 points à 5634 points, laissant entrevoir un début de journée dans le vert.



La BCE devra déterminer aujourd'hui si l'économie européenne est suffisamment en danger pour justifier la mise en place de nouvelles mesures de soutien à l'activité.



Tenant en haleine les investisseurs depuis des semaines, l'institution annoncera ses décisions à 13h45, à l'issue d'une réunion de son conseil des gouverneurs tenue à Francfort.



'Les investisseurs anticipent des mesures très accommodantes après les derniers commentaires des gouverneurs de la BCE et au vu des statistiques économiques décevantes, notamment en Allemagne', rappelle-t-on du côté de IG.



Le courtier britannique pense que Mario Draghi pourrait dévoiler un nouveau programme d'assouplissement quantitatif (QE), assorti d'une baisse des taux de dépôts.



'Un grand nombre de banques centrales, en Amérique, en Asie et en Europe, ont déjà assoupli leur politique monétaire ces derniers mois. C'est au tour de la BCE de se joindre au mouvement', rappelle Bruno Cavalier, chez Oddo BHF.



D'après les analystes techniques, il ne fait guère de doute que le CAC parviendra à franchir l'ultime obstacle des 5620 points si la BCE devait dévoiler des mesures de soutien tous azimuts, comme Draghi l'avait évoqué en juin à Sintra.



Wall Street avait montré l'exemple hier en signant une hausse de 0,8%, due à des espoirs de réconciliation sur le front commercial et à la forme étincelante des composantes technologiques.



