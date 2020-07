CAC 40 : en hausse avant les chiffres de l'emploi US

02/07/2020 | 11:27

La Bourse de Paris s'affiche dans le vert ce jeudi, dans l'espoir que les chiffres de l'emploi aux États-Unis cet après-midi confirment la tendance au redémarrage de l'activité.



Ainsi, peu avant 11h30, le CAC 40 avance de 1,6%. Il s'établit ainsi à 5.010 points. 'Techniquement, la tendance de fond reste haussière, sauvegardée essentiellement par des clôtures répétitives dans la zone de neutralité entre 4.910 et 4.950 points', notent les équipes de Kiplink.



Le rapport sur l'emploi américain sera livré par le Département du Travail à 14h30, avec un jour d'avance en raison de la célébration de la fête nationale américaine. Les récents indicateurs économiques - globalement meilleurs que prévu - ont suscité un regain d'optimisme concernant la santé de l'économie américaine avant la parution de ces chiffres.



Les investisseurs attendent une confirmation de la tendance à l'accélération du rythme des créations d'emplois. Le consensus table sur 3,5 millions de créations d'emplois après 2,5 millions en mai et sur un reflux du taux de chômage autour de 13%.



Du côté des statistiques déjà publiées, en mai 2020, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières s'est établi à 7,4% dans la zone euro, en hausse par rapport au taux de 7,3% d'avril, d'après Eurostat. Dans l'UE, il s'est établi à 6,7%, contre un taux de 6,6% en avril.



Eurostat estime qu'en mai, 14,366 millions de personnes étaient au chômage dans l'UE, dont 12,146 millions dans la zone euro. Par rapport à avril, le nombre de chômeurs a augmenté de 253.000 dans l'UE et de 159.000 dans la zone euro.



Dans l'actualité des valeurs, Airbus Defence and Space annonce la signature d'un contrat pour son satellite de télécommunications OneSat avec la deuxième plus grande entreprise de télécommunications d'Australie et du principal opérateur de satellites Optus. Le satellite est le premier contrat d'Airbus avec l'opérateur australien. Airbus réalisera la fabrication de l'engin spatial Optus 11.



Engie annonce la signature d'un accord avec Hannon Armstrong pour lui vendre 49% de participations dans un portefeuille de 2,3 gigawatts (GW) d'énergies renouvelables. Il gardera le contrôle d'une partie du portefeuille et continuera d'assurer la gestion des actifs.



Le Groupe M6 annonce avoir conclu l'acquisition d'Epithète Films, société détentrice d'un catalogue de 25 longs métrages, parmi lesquels la trilogie Belle et Sébastien, Malabar Princess, Ridicule, La jeune fille et les loups, Tu seras mon fils.



