CAC 40 : en hausse ce matin, dans l'attente de la BCE

Après le net décrochage des indices de Wall Street hier, sur fond de résultats décevants des grands groupes technologiques, la Bourse de Paris était attendue en baisse : vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison novembre - cédait en effet 33,5 points à 4916 points.



Et pourtant, l'indice phare de la place de marché parisienne évolue plutôt dans le vert ce matin, tentant ainsi de se rapprocher du seuil très symbolique des 5.000 points : avec une hausse de +0,8%, il s'affiche en effet tout juste sous la barre des 4.990 points.



'Le CAC 40 reste encore en territoire baissier à moyen terme, restant autour de la zone des 5.000 points. La visibilité pour les prochaines séances est quasi-nulle. La seule certitude qu'on peut avoir, c'est qu'il faut s'attendre à un maintien de la volatilité à des niveaux élevés, avec un VIX au-dessus du niveau des 20 points de pourcentage', analyse ce matin Saxo Banque.



'La BCE sera au coeur des préoccupations aujourd'hui. Initialement, les investisseurs s'attendaient à ce que l'institution reste rassurante et ne dévie pas du discours tenu ces derniers mois mais les PMI décevants publiés hier pourraient changer la donne et l'inciter plus rapidement que prévu à souligner les risques qui pèsent sur la croissance. La banque centrale pourrait donc essayer de rassurer les marchés en confirmant qu'elle maintiendra un biais accommodant encore pendant longtemps, au moins via les taux d'intérêt.'



Les investisseurs attendent par ailleurs, pour ce jeudi, le nombre de demandeurs d'emploi en France, ainsi que les inscriptions aux allocations chômage et les commandes de biens durables aux États-Unis.



Publié un peu plus tôt ce matin, l'indice Ifo de l'Allemagne, 'témoin' du sentiment des milieux d'affaires allemands, s'est réduit de 0,9 point à 102,8 en octobre, là où les économistes anticipaient en moyenne une baisse à 103.



L'institut économique basé à Munich explique que les entreprises allemandes se montrent un peu moins satisfaites des conditions d'activité actuelles (-0,7 point à 105,9) mais aussi un peu plus inquiètes pour ce qui est de l'avenir (-1,1 point à 99,8).



Sur le marché des changes, l'euro est relativement stable (+0,1%), à 1,1410 dollar. À 76,13 dollars, le Brent est en hausse de +0,6%.



Dans l'actualité des valeurs, beaucoup de résultats trimestriels ont été publiés. Le chiffre d'affaires d'Air Liquide (+2%) s'inscrit ainsi à 5 271 millions d'euros au 3ème trimestre 2018, en hausse comparable de +6,0%. 'Ce chiffre correspond à la borne supérieure de l'objectif NEOS' précise la direction. Il affiche une variation publiée de +6,6% sur le trimestre.



Dévoilé ce mercredi soir, le chiffre d'affaires du groupe PSA s'est établi à 15,43 milliards d'euros au troisième trimestre, contre 14,31 milliards un an auparavant.



Les revenus du constructeur automobile ressortent ainsi à 54,02 milliards d'euros à fin septembre, contre 41,86 milliards pour la même période en 2017, ce qui correspond à une hausse de 29,1%. 'La croissance cumulée depuis le début du plan 'Push to Pass' à taux de change et périmètre constant s'élève à 21,6%', a-t-il précisé.



Le titre figure parmi les plus belles hausses du jour, à +5,2%.



Le chiffre d'affaires de Korian (+0,8% à Paris) s'est élevé à 2,48 milliards d'euros à fin septembre, soit une croissance de 6% en publié et de 2,9% en organique par rapport aux trois premiers trimestres de 2017.



S'agissant du seul troisième trimestre, les revenus du groupe ont atteint 840 millions d'euros, en hausse de 6,1% en publié et de 3% en organique en rythme annuel. Dans le détail, ils ont augmenté de 3,6% en France et de 8,7% à l'international (respectivement +2,6% et +3,4% en organique).



Le groupe Capgemini a, par ailleurs, réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 3 228 millions d'euros au 3ème trimestre 2018, en hausse de 8,7% à taux de change constants par rapport au même trimestre de l'année 2017. Le titre est très bien orienté : +4,8%.



Enfin, pour 2018, Schneider Electric annonce ce matin viser désormais une croissance organique de l'EBITA ajusté entre +8% et +9% (+7% à +9% précédemment), avec une croissance organique de son CA de +6% et une amélioration organique de la marge entre +30 et +50 points de base.



Sur son troisième trimestre, le groupe affiche un chiffre d'affaires de 6.377 millions d'euros, en croissance de 8% en publié et de 7,2% en organique, avec des croissances organiques de 7,4% en gestion de l'énergie et de 6,6% en automatismes industriels.



Première place du SBF 120 pour Schneider Electric, avec +5,4%.





