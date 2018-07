CAC 40 : en hausse, la saison des résultats bat son plein

26/07/2018 | 11:02

Le CAC 40 s'affiche en hausse ce jeudi matin (+0,7%, à 5 462 points), alors que de nombreux résultats d'entreprises se font connaître et sont attendus dans les prochaines heures.



Ce dernier jeudi de juillet est en effet considéré comme l'une des journées les plus actives de l'année en termes de publications de résultats.



Une soixante de sociétés françaises cotées (dont une douzaine du CAC 40) ont prévu de présenter leurs comptes trimestriels ou semestriels dans la journée.



Plusieurs ténors de la trempe d'AccorHotels, Airbus, Casino, Orange, Total, Schneider Electric ou Suez ont d'ores et déjà dévoilé leurs dernières performances financières tôt ce matin. Sont également attendues aujourd'hui les publications de nombreux mastodontes tels qu'Amazon, Intel, McDonald's, Nokia, Shell ou Telefonica.



Face à cette avalanche de résultats, les investisseurs devraient néanmoins prendre le temps de jeter un oeil, à l'heure du déjeuner, sur les annonces de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) qui se réunit aujourd'hui à Francfort.



Les investisseurs seront particulièrement attentifs à tout changement d'éléments de langage susceptible de fournir des indications sur le calendrier de la fin de son programme d'assouplissement quantitatif (QE).



Au niveau des statistiques, les inscriptions aux allocations chômage aux États-Unis seront connues cet après-midi, tout comme les commandes de biens durables.



Sur le marché des changes, l'Euro est stable, à 1,1719 dollar. Le baril de Brent reste au-dessus des 74 dollars (stable).



Dans l'actualité des valeurs, le titre Total gagne 1,2% à Paris, sur fond de résultats semestriels solides. Il a fait état ce jeudi matin d'un résultat net ajusté part du groupe au titre du 2e trimestre en augmentation de 44%, à 3,6 milliards de dollars, soit 1,31 dollar par action. Sur le semestre, la hausse des revenus atteint ainsi +28%, soit 6,4 milliards de dollars et 2,41 dollars par action. Le résultat net part du groupe atteint pour sa part 3,7 milliards de dollars (+83% par rapport à la même période en 2017).



SoLocal Group bondit de 4,5%, au lendemain de la publication d'un résultat net des activités poursuivies de -80 millions d'euros au premier semestre, en repli de 379 millions, principalement dû aux coûts de restructuration lié au projet de transformation.



Airbus a publié un BPA plus que divisé par deux à 0,64 euro pour les six premiers mois de 2018, mais un EBIT ajusté doublé à 1.162 millions d'euros avec notamment l'amélioration du programme A350, ainsi que la transition et l'accélération des cadences de l'A320neo.



Le chiffre d'affaires du constructeur aéronautique se montre stable (-1%) à 25 milliards d'euros, reflétant le mix de livraisons d'avions commerciaux, les changements de périmètre et la baisse du dollar. Il a enregistré 206 commandes nettes d'avions commerciaux.



Titre en nette hausse ce matin, +4,4%.



Le groupe de services de restauration Elior Group (+0,8%) a fait état, hier après Bourse, d'un chiffre d'affaires à 9 mois de 5 054 millions d'euros en 2017/2018, contre 4 872 millions pour la même période lors de l'exercice précédent. Cela correspond à une croissance organique de +3%, et à une croissance publiée de +3,7%.



Le groupe Fnac Darty a fait état hier soir d'un chiffre d'affaires de 3,2 milliards d'euros au premier semestre, soit un recul de 0,4% en comparable par rapport à la même période en 2017. Le titre est en nette baisse ce matin, -3,2%.





