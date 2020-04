CAC 40 : en hausse malgré de bien piètres indicateurs

23/04/2020 | 11:10

La Bourse de Paris s'affiche dans le vert ce matin, en dépit d'indicateurs macroéconomiques en nette chute, ce qui n'est pas vraiment une surprise, ceux-ci prenant en compte l'impact dévastateur pour l'économie du coronavirus.



Ainsi, peu avant 11 heures, le CAC 40 s'affiche à 4.425 points, en hausse de +0,3%.



Les investisseurs avaient manifestement anticipé l'évolution constatée des indicateurs du jour.



L'indice PMI flash composite IHS Markit s'est notamment effondré à 13,5 en avril, se repliant par rapport au creux historique de mars (29,7) et signalant ainsi de loin la plus forte contraction de l'activité globale enregistrée en plus de vingt ans d'enquête. En comparaison, l'indice s'était replié à 36,2 en février 2009, soit au plus fort de la crise financière mondiale. Cette très forte dégradation s'explique essentiellement par la pandémie, les efforts destinés à endiguer la propagation du virus s'étant intensifiés en avril.



L'indice flash composite IHS Markit de l'activité globale en France s'est replié à 11,2 en avril, reculant ainsi fortement par rapport au creux historique enregistré en mars (28,9), pour établir un nouveau record à la baisse.



En lien avec le confinement d'une grande partie de la population, le climat des affaires en France perd plus de 30 points en avril, soit la plus forte baisse enregistrée sur un mois depuis que cette série mensuelle de l'Insee existe (1980). L'indicateur synthétique, calculé à partir des réponses des chefs d'entreprise des principaux secteurs d'activité marchands, atteint 62, niveau le plus bas depuis le début de la série (le précédent niveau plancher était de 69 et avait été atteint en mars 2009).



Autre grand rendez-vous de la séance, la parution en début d'après-midi des inscriptions aux allocations chômage aux États-Unis sur la semaine écoulée, qui devraient confirmer la brutalité du choc subi par le marché du travail américain depuis l'apparition de l'épidémie de coronavirus. Sur les cinq dernières semaines, ce sont environ 26 millions de personnes qui se sont inscrites à l'assurance-chômage.



En attendant, dans l'actualité des valeurs, la saison des résultats bat son plein.



Annoncé hier soir, le chiffre d'affaires du Groupe Accor atteint 768 millions d'euros au premier trimestre 2020, en baisse de 17,0% en données publiées et de 15,8% en données comparables.



Pernod Ricard annonce un chiffre d'affaires pour les neuf premiers mois de son exercice 2019-20 de 7.210 millions d'euros, stable en facial grâce à un effet devise favorable, mais en décroissance interne de 2,1% avec une chute de 14,5% sur le seul troisième trimestre.



Renault affiche au titre du premier trimestre 2020 un chiffre d'affaires de 10.125 millions d'euros, en recul de 19,2% au total et de 18,3% à changes et périmètre constants, avec des ventes en baisse de 25,9% à 672.962 véhicules sur un marché mondial en recul de 24,6%.



Hermès International dévoile un chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 de 1.506 millions d'euros, en recul de 6,5% à taux de change courants, et de 7,7% à taux de change constants, ventes jugées 'résilientes malgré l'impact croissant de l'épidémie de Covid-19'.



