CAC 40 : en hausse, passe la barre des 5.400 points

21/08/2018 | 10:58

C'est une séance très calme qui a débuté sur les marchés européens, en l'absence d'indicateurs économiques importants et de publications de résultats, et la Bourse de Paris ne fait pas exception à la règle puisque les volumes d'échanges sont d'ores et déjà assez faibles - ce qui ne surprendra pas grand-monde un 21 août.



Néanmoins, le CAC 40 s'offre une hausse notable de +0,6%, qui lui permet de raccrocher le niveau des 5.400 points, que l'indice phare de la place de marché parisienne n'avait plus connu depuis le début de la semaine dernière. Le CAC s'affiche ainsi, peu avant 11 heures, à 5.407 points.



'Le passage au-dessus de la résistance majeure à 5.375 points est un premier indicateur positif. Graphiquement, sur cette zone intermédiaire, l'indice CAC 40 rentre dans une configuration haussière avec un mouvement ascendant qui devrait le porter rapidement au sommet de sa moyenne mobile de moyen terme entre 5.450 et 5.480 points', analysent ce matin les équipes de Kiplink.



En l'absence d'indicateurs économiques, les esprits seront encore tournés vers la Turquie et les développements dans les pays émergents. On observera également les suites des propos de Donald Trump, qui a jeté un nouveau pavé dans la marre dans la soirée d'hier en accusant Jerome Powell, le nouveau président de la Fed, de ne pas lui apporter les flots 'd'argent pas cher' promis au moment de sa nomination.



L'euro se renforce d'ailleurs ce matin, gagnant +0,3% (1,1526 dollar). Même évolution pour le Brent, porté à 72,36 dollars.



Du côté des valeurs, Delta Drone a annoncé hier soir que sa filiale Rocketmine avait signé ou renouvelé plusieurs contrats 'avec des groupes mondiaux de premier plan' en Afrique, lui permettant de 'consolider fortement sa position de leader de solutions par drone dans le secteur minier sur le continent'. Le titre gagne +5% ce matin.



Roctool (+1,5%) annonce son premier partenariat commercial en Inde avec Varroc Group, à la fois l'un des plus grands fabricants indiens de composants automobiles et le sixième fournisseur mondial d'éclairage automobile.



Adocia (+5%) annonce que le tribunal arbitral a statué en sa faveur en ce qui concerne sa première demande à l'encontre d'Eli Lilly, et lui a accordé un montant de 11,6 millions de dollars, au titre d'un paiement d'étape contractuel qui était contesté par l'Américain.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.