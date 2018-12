CAC 40 : en hausse sur de très faibles volumes

31/12/2018 | 11:07

Saint-Sylvestre oblige, les volumes d'échanges sont plus que limités ce lundi, alors qu'a déjà sonné la mi-séance : la Bourse de Paris fermera en effet ses portes à 14h05, et avec cette clôture s'achèvera une année bien difficile pour le CAC 40.



L'indice phare de la place de marché parisienne a en effet reculé de plus de 11% depuis le 1er janvier. Il faut remonter à l'exercice 2011 (-17%) pour retrouver la trace d'une performance annuelle aussi médiocre.



Pour l'heure, et pour cette dernière séance de 2018, le CAC 40 évolue dans le vert, avec un +0,8% qui lui permet de revenir au-dessus des 4.710 points. Il en faudra cependant un peu plus pour reprendre le cap des 4.740 points, qui pourrait valider la perspective d'un véritable sursaut à court terme.



'Pour raccrocher le point pivot des 4.760 points, validant une première inversion de tendance, il faudra de nouveau patienter et attendre les toutes premières séances de la nouvelle année boursière. Ce mouvement technique de redressement pourrait porter l'indice CAC 40 vers les 4.900 et 4.950 points. En cas de correction plus forte et avec une franche cassure du support majeur des 4.650 points, l'indice parisien devrait aller tester des seuils supports de long terme et vieux de deux ans à 4.525 et 4.500 points. Dès 2019, la volatilité restera bien présente sur l'indice CAC 40', préviennent les équipes de Kiplink.



Aucune statistique n'est à attendre aujourd'hui. Dès mercredi en revanche, seront connus l'IDA manufacturier de la France et de l'Europe, avant l'enquête ADP sur l'emploi privé aux États-Unis le jeudi, puis l'indice des prix en France le vendredi.



Du côté des changes, peu de mouvements pour l'euro, qui reste sur les 1,1440 dollars. Poussée du Brent en revanche (+3,5%), porté à 54,06 dollars.



Dans l'actualité des valeurs, c'est évidemment très calme ce lundi. Le podium du CAC 40 est occupé par Kering, LVMH et Valeo, avec des hausses respectives de +3,1%, +2,5% et +2,2%.



Concernant Renault, Carlos Ghosn passera les premiers jours de l'année 2019 en cellule : le tribunal de Tokyo a en effet décidé ce lundi, selon la presse japonaise, de prolonger la garde à vue de celui qui est toujours PDG du groupe jusqu'au 11 janvier. Déjà inculpé au Japon pour dissimulation de revenus, Carlos Ghosn doit cette fois répondre de soupçons d'abus de confiance.





