CAC 40 : en hausse, tiré par les records à Wall Street

21/09/2018

La Bourse de Paris est bien orientée ce matin, dans le sillage des nouveaux records inscrits la veille à Wall Street, alors que le contexte commercial mondial - toujours tendu - ne semble pas trop pénaliser les marchés d'actions.



Ainsi, le CAC 40 avance de +0,9%, porté tout près des 5.500 points (5.496 points peu avant 11 heures).



'À très court terme, cette phase de hausse devrait tester son point culminant 5.495. La séance du jour dite des 4 sorcières, échéances indicielles (mensuelles et trimestrielles) pourrait être propice à l'accélération de ce scénario annoncé. Au- delà des 5.495/5.500 points, l'indice CAC 40 devrait marquer une première temporisation, voir une légère consolidation, le temps de valider et digérer ce fort mouvement de retournement haussier initié sur le socle des 5.250 points', analysent les équipes de Kiplink ce matin.



Rappelons que le CAC vient d'aligner dix séances de hausse, une série marquée par huit progressions et deux stagnations.



Du côté des statistiques, au deuxième trimestre 2018, le produit intérieur brut (PIB) de la France en volume progresse au même rythme qu'au premier trimestre de +0,2%, selon l'Insee qui confirme donc en données détaillées son estimation précédente.



Les dépenses de consommation des ménages fléchissent légèrement (−0,1%), tandis que la formation brute de capital fixe se redresse nettement (+0,8%). Au total, la demande intérieure finale hors stocks contribue autant à la croissance pour +0,2 point. Les importations rebondissent (+1%), ainsi que, dans une moindre mesure, les exportations (+0,2%). Au total, le solde extérieur contribue négativement à la croissance du PIB pour −0,3 point, à l'inverse des variations de stocks (+0,2 point).



Par ailleurs, se repliant de 54,9 en août à 53,6 ce mois-ci, l'indice flash composite IHS Markit de l'activité globale en France reflète une forte hausse de l'activité du secteur privé français, mais à son plus faible rythme depuis 21 mois. L'activité augmente dans les services en septembre, le taux d'expansion affichant son plus faible niveau depuis mai mais restant toutefois élevé.



Enfin, dans la zone euro, selon l'estimation flash, l'indice PMI IHS Markit composite se replie de 54,5 en août à 54,2 en septembre, retrouvant ainsi son plus faible niveau depuis novembre 2016 après celui de mai dernier. Les données PMI mettent donc en évidence la deuxième plus faible croissance de l'activité globale de la zone depuis la fin de l'année 2016, ralentissement qui résulte d'un affaiblissement des performances de l'industrie manufacturière.



Du côté des changes, l'euro est en légère hausse (+0,14%), à 1,1791 dollar. Le Brent avance plus franchement : +0,8%, à 79,33 dollars.



Enfin, s'agissant des valeurs, le groupe de services aux collectivités Pizzorno Environnement (-2,1%) indique avoir réalisé un chiffre d'affaires de 115,3 millions d'euros sur le premier semestre 2018, en croissance de 3,1% comparé au 30 juin 2017.



Gaumont annonce être entré en négociations exclusives avec EuropaCorp (+5,3%). Cette négociation porte sur la reprise de l'activité d'exploitation de films en coproduction et de films sous mandat de distribution portant sur l'essentiel du catalogue Roissy Films.



Nouveau venu dans la gestion d'actifs parisienne, Tikehau Capital a terminé un premier semestre 2018 sur des pertes en raison de sa branche d'investissement. Cela étant, son encours devrait passer de 13 milliards d'euros fin 2017 à 16,5 milliards fin 2018. Mieux : en y ajoutant Sofidy, dont l'acquisition a été annoncée hier, ce chiffre dépasserait les 21 milliards. Alors que la direction visait jusqu'alors 20 milliards à horizon 2020. Le titre est logiquement bien orienté ce matin : +2,7%.





