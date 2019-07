CAC 40 : en léger repli comme attendu

29/07/2019 | 10:53

La Bourse de Paris s'affiche ce lundi, comme attendu, en léger repli, en attendant de savoir ce que le comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) décidera en ce milieu de semaine.



Ainsi, peu avant 11 heures, le CAC 40 recule de -0,2%, revenant tout juste sur le niveau des 5.600 points.



“La semaine dernière, le CAC 40 s'est apprécié de +1,04%, marquant un nouveau plus haut annuel à 5.673 points avant de faire l'objet d'une correction technique. Si l'indice français conserve une tendance de fond favorable, une réplique à la vague de repli pourrait entre temps avoir lieu. L'indice français reste en effet hésitant sous la résistance intermédiaire à 5.619 points”, analysent ce matin les équipes de Kiplink.



Dans l'agenda de la semaine, la Fed déterminera mercredi si une baisse des taux 'préventive' est nécessaire afin d'éviter que l'économie américaine retombe en récession ou que la guerre commerciale avec la Chine n'affecte trop la croissance. La décision est attendue pour mercredi à 20 heures. 'Le changement de tactique de la Fed a son importance pour les investisseurs', rappelle Jim Tierney, le directeur des investissements chez Alliance Bernstein.



Au programme également, des résultats d'entreprises (Apple, Airbus, BNP, Air France-KLM, GE...) et quelques données statistiques. Concernant ces dernières, aucune ne tombera en revanche ce lundi.



Du côté des changes, l'euro recule légèrement (-0,1%), pour tomber à 1,1125 dollars. Le Brent, pour sa part, perd -0,5%, pour s'afficher à 63,13 dollars.



Dans l'actualité des valeurs, selon des informations publiées hier par le Journal du Dimanche (JDD), le conseil d'administration d'Air France s'apprête à valider, ce mardi, une commande ferme de 50 à 70 avions A220 d'Airbus, avec une option d'achat pour d'autres appareils du même type.



Sanofi révise en hausse son estimation de BNPA des activités 2019, estimant qu'il devrait progresser d'environ 5% à TCC, 'sauf événements majeurs défavorables imprévus', l'effet des changes étant estimé entre 1% et 2% en appliquant les taux moyens de juillet.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.