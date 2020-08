CAC 40 : en légère baisse après les chiffres du chômage

13/08/2020 | 11:14

Comme attendu, la Bourse de Paris s'affiche légèrement dans le rouge ce jeudi, sur fond de chiffres du chômage en trompe-l'oeil.



Ainsi, peu après 11 heures, le CAC 40 recule de -0,2%. Il revient se positionner au niveau des 5.065 points.



'Graphiquement, le seuil butoir des 5.090 points, testé en cours de séance hier, semble marquer un premier plafond. La zone des 5.100 points pourrait marquer un premier 'Stop' au mouvement haussier du moment', analysent ce matin les équipes de Kiplink.



Du côté des statistiques du jour, au deuxième trimestre 2020 en France (hors Mayotte), le nombre de chômeurs au sens du BIT a diminué de 271.000 à deux millions de personnes, soit un taux de chômage en baisse de 0,7 point à 7,1% de la population active, selon l'Insee.



Ce dernier précise toutefois que cette nette baisse du chômage au sens du BIT 'ne traduit pas une amélioration du marché du travail mais un effet de confinement des personnes sans emploi qui l'emporte sur l'effet de hausse du nombre de personnes sans emploi'.



Sous l'effet d'une réduction de la TVA au 1er juillet, les prix à la consommation en Allemagne ont diminué de 0,1% en juillet en rythme annuel (après +0,9% observé en juin), selon Destatis qui confirme donc son estimation préliminaire de la fin du mois dernier. Par rapport à juin, l'indice des prix s'est tassé de 0,5% sur le mois écoulé. En données harmonisées, l'inflation en Allemagne s'est montrée nulle en rythme annuel et à -0,5% en rythme séquentiel, chiffres toujours conformes aux estimations préliminaires.



Les prix à la consommation en Espagne ont diminué à un rythme annuel de 0,6% au mois de juillet, contre une baisse annualisée de 0,3% observée le mois précédent, selon l'Institut National de Statistiques.



Cet après-midi aux États-Unis, les opérateurs doivent encore prendre connaissance des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage, ainsi que des prix à l'importation pour le mois de juillet.



Dans l'actualité des valeurs, Atari publie au titre de son exercice 2019-20 un résultat net part du groupe de 2,3 millions d'euros, à comparer à 2,7 millions au titre de l'exercice précédent, mais un résultat opérationnel en hausse de 15,2% à 2,9 millions.



Au 31 mars 2020, l'éditeur de jeux vidéo a réalisé un chiffre d'affaires de 24 millions d'euros, en croissance de 16,5% (+10,2% à taux de change constant), tandis que son taux de marge brute s'est amélioré à 90% contre 81,1% pour l'exercice précédent.



Natixis bondit de plus de 3% avec le soutien de propos favorables de Barclays, qui relève son conseil sur le titre de l'établissement financier de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer' avec un objectif de cours inchangé à 3,40 euros. 'A 0,5 fois la valeur d'actifs nette tangible (TNAV) et avec des estimations de résultats significativement refondées, nous pensons que le risque-rendement est favorable', explique le broker dans sa note de recherche.



