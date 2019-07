CAC 40 : en légère baisse, début de la saison des résultats

15/07/2019 | 10:50

La Bourse de Paris ouvre cette semaine en légère baisse, alors que démarre la saison des résultats d'entreprises, en particulier aux Etats-Unis.



Ainsi, peu après 10h30, le CAC 40 recule de -0,3%, revenant sur le niveau des 5.560 points. Rappelons néanmoins que le bilan depuis le début de l'année est excellent, à Paris (+17,6%) comme à Wall Street, qui évolue à des plus hauts historiques.



La zone des 5600 points continue de faire figure de résistance de moyen terme. La publication des premiers trimestriels américains pourrait cependant débloquer la situation. Le scénario basculerait en revanche côté consolidation si le palier des 5.500/5.490 points devait être enfoncé, estiment cependant les spécialistes.



Le groupe bancaire Citigroup sera le premier grand nom de la cote américaine à publier ses résultats trimestriels aujourd'hui à l'heure du déjeuner. On attend ensuite, demain, Johnson & Johnson, JPMorgan, Morgan Stanley, Netflix et Wells Fargo. Suivront d'autres groupes comme American Express ou IBM cette semaine. Selon les estimations collectées par FactSet, les bénéfices des entreprises cotées devraient avoir baissé de 3% sur un an au deuxième trimestre.



Cette nouvelle saison de résultats pourrait ainsi réveiller quelques inquiétudes concernant le ralentissement de la croissance mondiale.



Du côté des statistiques, l'indice Empire State de la Fed de New York sera publié ce lundi. Concernant l'Europe, on prendra connaissance cette semaine de la balance commerciale et des prix à la consommation. Il n'y a aucune statistique franco-française d'envergure à l'agenda.



Du côté des changes, l'euro s'affiche à 1,1272 dollar, en recul de -0,2%. Le Brent recule plus nettement (-0,6%), à 66,6 dollars.



Dans l'actualité des entreprises, on retiendra notamment que le groupe PSA annonce ce lundi avoir vendu 1,9 million d'unités dans le monde durant le premier semestre 2019, mettant notamment en avant un renforcement de ses positions en Europe, avec une part de marché en croissance de 0,3 point, portée ainsi à 17,4%. Le titre avance de +0,6%.



EuropaCorp confirme de nouveau être en discussion dans le cadre de la restructuration de sa dette et du renforcement de ses capacités financières avec divers partenaires financiers y compris ses créanciers dont le groupe Vine.



Eiffage indique que la société constituée avec Aéroport Marseille Provence, dont le groupe de BTP est l'actionnaire majoritaire, vient d'être désignée concessionnaire de l'Aéroport de Lille-Lesquin par le SMALIM.



Total indique que sa marge sur coûts variables, raffinage Europe (marge de raffinage) a chuté à 27,6 dollars par tonne au deuxième trimestre 2019, contre 33 dollars au trimestre précédent et 33,9 dollars un an auparavant.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.