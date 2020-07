CAC 40 : en légère baisse malgré de meilleurs PMI

01/07/2020 | 11:03

La Bourse de Paris s'affiche en léger recul pour sa première séance du troisième trimestre, après les indices PMI sur l'industrie manufacturière dans la zone euro.



Ainsi, peu avant 11 heures, le CAC 40 recule de -0,2%. Il s'affiche à 4.930 points.



'Sur ce niveau de valorisation, cette situation pourrait perdurer et laisser l'indice CAC 40 évoluer, durant plusieurs séances, dans un corridor de 100 points entre 4.910 et 5.010 points. Une sortie baissière sous les 4.910 points ne porterait pas à conséquence, une cassure plus franche du support majeur des 4.850 points serait plus préjudiciable dans l'immédiat', notent ce matin les équipes de Kiplink.



Du côté des statistiques du jour, se redressant de 40,6 en mai à 52,3 en juin, l'indice PMI IHS Markit signale une amélioration de la conjoncture du secteur manufacturier français pour la première fois depuis janvier, après trois mois de forte contraction résultant de la pandémie de coronavirus.



Annoncé également ce matin, l'indice PMI pour l'industrie manufacturière dans la zone euro s'affiche à 47,4 pour le mois de juin, après 39,4 en mai.



Il est ainsi légèrement supérieur à son estimation Flash (46,9). Surtout, il se rapproche de la stabilisation (indice à 50), même si la conjoncture reste difficile. L'emploi a ainsi continué de reculer 'malgré une reprise de la confiance dans le secteur'.



Aux États-Unis, les investisseurs surveilleront avec attentions les chiffres de l'enquête ADP sur le secteur privé, puis l'ISM manufacturier au titre du mois de juin.



Les prises de positions pourraient toutefois rester limitées jusqu'à la publication, dans la soirée, du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale.



Dans l'actualité des valeurs, Airbus annonce des plans visant à adapter ses effectifs mondiaux et à redimensionner son activité dans l'aviation commerciale en réponse à la crise du Covid-19, ce qui devrait se traduire par une réduction d'environ 15.000 postes au plus tard à l'été 2021.



'Le trafic aérien ne devant pas renouer avec les niveaux pré-Covid d'ici à 2023, voire 2025, Airbus doit maintenant prendre des mesures supplémentaires qui reflètent les perspectives de l'industrie au sortir de la crise Covid-19', explique le constructeur aéronautique.



Pizzorno Environnement annonce l'arrêt de l'exploitation, par sa filiale marocaine Teodem, du centre de traitement et de valorisation des déchets d'Oum Azza, à la suite de la signature d'un protocole de résiliation à l'amiable. Cet arrêt prendra effet à compter de ce 1er juillet.



Notant que son activité de juin reflète une normalisation progressive, à la suite du point bas atteint lors de la période de confinement en avril et mai, Suez estime que son chiffre d'affaires du premier semestre est attendu en baisse organique de 6% par rapport à 2019. Le groupe de services aux collectivités indique toutefois qu'une réduction additionnelle de coûts de plus de 100 millions d'euros compense partiellement l'impact des baisses de volumes sur les six premiers mois de 2020.



