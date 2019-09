CAC 40 : en légère hausse à la veille de la BCE

11/09/2019 | 11:15

La Bourse de Paris commence cette journée en légère hausse, à la veille d'une importante communication de la BCE, laquelle devrait dévoiler ses mesures de soutien à l'économie.



Ainsi, peu après 11 heures, le CAC 40 avance de +0,4%. Un gain qui lui permet d'évoluer autour du niveau des 5.615 points.



“L'indice CAC 40 devra se maintenir à hauteur de ses plus annuels pour ne pas invalider l'amorce d'une nouvelle séquence haussière. A contrario, le support intermédiaire des 5555 points reste toujours le premier niveau d'appui, une franche cassure du support moyen terme des 5505 points viendrait fragiliser la tendance de fond et annoncer un début éventuel d'un changement de configuration”, commentent ce matin les équipes de Kiplink.



Principal événement macroéconomique de la semaine, le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne doit se réunir demain matin, avant de présenter ses conclusions à 13h45. Le marché s'attend à un 'package' d'ampleur intégrant à la fois une baisse de taux ainsi qu'un nouveau programme d'assouplissement quantitatif (QE).



'Après avoir beaucoup promis, la BCE doit désormais agir', rappellent les équipes d'Aurel BGC.



Les investisseurs seront également à l'affût de toute indication concernant les anticipations fournies par l'institution ('forward guidance') concernant la trajectoire à venir de sa politique monétaire.



D'ici là, on attend, aujourd'hui, la publication aux Etats-Unis des prix à la production industrielle, des stocks des grossistes et des stocks de pétrole.



En attendant, du côté des changes, l'euro recule de -0,3% et s'affiche à 1,1024 dollar. Le Brent, à 63 dollars, est dans une meilleure dynamique (+0,6%).



Dans l'actualité des valeurs, le groupe de télécommunications Iliad annonce que sa filiale Free a signé nouvel accord de distribution avec les chaînes BFMTV, RMC Découverte, RMC Story, BFM Paris et BFM Lyon Métropole, appartenant au groupe Altice Europe.



Hermès dévoile un résultat net consolidé part du groupe de 754 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2019, en croissance de 7% (+15% hors plus-value non courante relative à la cession des murs de l'ancien magasin du Galleria à Hong Kong en 2018).





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.