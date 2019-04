CAC 40 : en légère hausse au début d'une journée décisive

10/04/2019 | 11:11

La Bourse de Paris s'affiche en légère hausse ce mercredi matin, malgré une consolidation la veille à New York et dans un marché nerveux avant une séance décisive, marquée principalement par la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).



Ainsi, peu avant 11 heures, le CAC 40 avance de +0,4%, pour atteindre les 5.458 points. De bon augure, après deux séances négatives, même si les nouvelles attendues aujourd'hui pourraient être de nature à inverser la tendance.



'Pour le moment, il est trop tôt pour valider un changement de configuration. L'indice CAC 40 reste encore éloigné de son support majeur d'inversion à 5.355 points pour inscrire à court et moyen terme une réelle cassure et générer un mouvement baissier d'importance. L'indice phare digère logiquement son récent parcours et sans aucune remontée d'inquiétude', analysent les équipes de Kiplink.



La prudence sur les marchés mondiaux pourrait en tout cas être renforcée aujourd'hui par l'attente de discussions difficiles au sommet européen sur le Brexit, qui se tiendra à Bruxelles.



La piste d'un report d'un an de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, avec la possibilité pour Londres de quitter l'UE de manière anticipée en cas de ratification de l'accord par le parlement, semble se dégager.



Au niveau des politiques monétaires, la banque centrale européenne devrait confirmer dans la journée l'orientation extrêmement accommodante de sa stratégie. 'On s'attend toutefois à ce que Draghi utilise un ton prudent et à ce que la BCE conserve un biais plutôt baissier sur la croissance', note-t-on chez Danske Bank.



Après la réunion de la BCE, les opérateurs prendront connaissance des 'minutes' de la dernière réunion de la Fed. Celles-ci devraient préciser les contours de l'approche bienveillante adoptée depuis peu par l'autorité centrale.



En attendant, du côté des changes, l'euro est stable, à 1,1269 dollar. Le Brent est en légère hausse, juste en-dessous des 71 dollars.



Dans l'actualité des valeurs, TF1 s'adjuge 4% à Paris et prend la tête du SBF120. La chaine de télévision a annoncé qu'elle diffusera en exclusivité et en intégralité de la coupe du Monde de Rugby qui se déroulera du 20 septembre au 6 novembre au Japon.



Bouygues Construction indique s'être vu attribuer par l'Université de Brighton, au Royaume Uni, un contrat pour la construction et la gestion du cycle de vie pendant 50 ans d'une nouvelle résidence étudiante sur son campus de Moulsecoomb, au nord de la ville.





