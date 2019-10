CAC 40 : en légère hausse avant la FED

30/10/2019 | 10:49

La Bourse de Paris débute cette journée en légère hausse, les prises d'initiative restant assez limitées à quelques heures des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.



Ainsi, peu après 10h30, le CAC 40 avance de +0,2%. Il s'affiche juste en-dessous de 5.750 points.



'L'indice parisien bute sur cette zone des 5710/5735 points, devra accélérer davantage pour construire une nouvelle phase haussière. A contrario, les seuils supports (5650 et 5610 points) de retracement de tendance restent suffisamment éloignés pour occasionner un net changement de configuration. Attention toutefois que l'indice CAC 40 ne tombe pas dans un scénario d'évolution 'comprimé' durant plusieurs séances, historiquement ce style de figure se termine régulièrement sur une franche cassure baissière', avertissent ce matin les équipes de Kiplink.



Du côté des statistiques, le calendrier du jour est chargé.



En septembre 2019, les dépenses de consommation des ménages français en biens diminuent de 0,4% en volume après une hausse de 0,1% en août, selon les données corrigées de variations saisonnières et de jours ouvrables de l'Insee.



Au troisième trimestre 2019, le PIB de la France en volume progresse au même rythme qu'aux deux trimestres précédents, à savoir +0,3%, selon la première estimation en données corrigées de variations saisonnières et de jours ouvrables de l'Insee.



Les dépenses de consommation des ménages accélèrent légèrement (+0,3%), alors que la formation brute de capital fixe (FBCF) ralentit (+0,9%). Au total, la demande intérieure finale hors stocks contribue à la croissance du PIB à hauteur de +0,5 point.



La séance sera également animée par d'autres indicateurs économiques, dont l'inflation en Allemagne ou l'enquête ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis.



Par ailleurs, et ce sera le point fort de cette journée, au terme de deux jours de réunion de son comité de politique monétaire (FOMC), la Fed publiera son communiqué dans la soirée avant que son président, Jerome Powell, ne s'exprime lors d'une conférence de presse.



Le verdict de la banque centrale devrait être sans surprise. La morosité du secteur manufacturier, un investissement industriel en panne et le ralentissement des créations d'emplois plaident en effet pour une nouvelle baisse de taux, jugée désormais acquise à 93%.



Le principal suspense résidera dans la teneur du discours de Jerome Powell et son inclinaison à soutenir une quatrième baisse de taux consécutive le 11 décembre prochain.



Du côté des changes, l'euro est stable à 1,1115 dollar, quand le Brent avance de +0,2% (61,7 dollars).



Dans l'actualité des valeurs, la saison des résultats bat son plein.



En tête du SBF 120, on retrouve L'Oréal (+7%), qui a fait état hier soir d'un chiffre d'affaires de 21,99 milliards d'euros à données publiées au 30 septembre 2019, en croissance de + 10,7 %. A données comparables, c'est-à-dire à structure et taux de change identiques, la croissance du chiffre d'affaires est de + 7,5 %.



Derrière, le titre PSA avance de +5,3% sur fond de discussions confirmées avec FCA concernant une éventuelle fusion, permettant de créer le 4e groupe mondial du secteur par le nombre de véhicules vendus.



Après les résultats, TF1 (-6,4%) et Seb (-4%) ferment la marche sur le SBF 120.



