CAC 40 : en mode attentiste avant de nouveaux indicateurs

05/08/2020 | 08:36

La Bourse de Paris est signalée en mode attentiste mercredi matin avant une nouvelle salve de résultats d'entreprise en Europe et d'indicateurs qui permettront d'en savoir plus sur la vigueur de la reprise économique en cours.



Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison août - progresse de 15 points à 4902,5 points, annonçant un début de séance en très légère hausse.



Les indices européens PMI d'IHS Markit pour le secteur des services seront très suivis dans le courant de la matinée, avec l'espoir que ces chiffres confirment le scénario d'un redressement de l'activité dessiné lundi par les derniers PMI manufacturiers.



Après les indices PMI des services, le marché scrutera en début d'après-midi l'enquête mensuelle du cabinet ADP sur l'emploi dans le secteur privé aux Etats-Unis, puis l'ISM américain des services.



La séance sera également marquée par une avalanche de résultats de sociétés en Europe, Ahold Delhaize, BMW et Commerzbank ayant d'ores et déjà dévoilé leurs comptes avant l'ouverture.



Hier, la Bourse de Paris avait fini en légère hausse (+0,3%) sans toutefois parvenir à accrocher les 4900 points, malgré le nouveau florilège de records absolus signé par le Nasdaq.



L'indice technologique a atteint hier soir un nouveau record historique de clôture et affiche désormais une hausse de 27% en sept mois, soit l'une de ses meilleures performances de tous les temps.



Les marchés américains ont été encouragés par des signaux d'un possible accord au Congrès sur un plan de relance de 1.000 milliards de dollars, qui aurait dû être adopté il y a déjà huit jours.



Les investisseurs ont surtout réussi à ignorer l'exacerbation des tensions sino-américaines et les menaces de Donald Trump concernant l'expulsion de journalistes chinois du territoire américain et l'interdiction de l'application TikTok.



Parallèlement, l'or battait un record absolu à 2.010 dollars l'indice et l'argent n'était pas en reste en s'envolant par-delà les 26 dollars l'once.



