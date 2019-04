CAC 40 : en petite hausse au moment de conclure la semaine

05/04/2019 | 11:10

Le CAC 40 s'affiche ce matin en légère hausse, après une petite consolidation, dans l'espoir que les chiffres de l'emploi confirment cet après-midi que les États-Unis ne sont pas sur le point de tomber en récession.



Ainsi, peu avant 11 heures, l'indice phare de la place de marché parisienne grignote +0,1%, pour s'afficher à 5.470 points. Sur 5 jours, le CAC a pour l'instant avancé de +2,2%, avec trois séances positives (pour l'instant) sur quatre achevées.



'La phase haussière de court terme reste active avec comme premiers objectifs 5.475 et 5.515 points. Un niveau d'évolution stationnaire qui n'a pour le moment aucune incidence sur la tendance haussière de fond. En instantané, l'indice parisien semble pénalisé par le manque d'élément et de dynamisme pour dépasser durablement la résistance clé des 5.475 points', analysent les équipes de Kiplink.



Le marché parisien pourrait rester relativement creux en attendant la publication du rapport officiel sur l'emploi du Département du travail, prévu à 14h30, pour lequel le consensus attend 190.000 créations de postes en mars.



En attendant, du côté des changes, l'euro est on ne peut plus stable, à 1,1230 dollar. Le Brent recule pour sa part, à 69,08 dollars (-0,4%).



Dans l'actualité des valeurs, SES se distingue avec un bond de +4% dans le sillage du lancement réussi de quatre satellites O3b en orbite terrestre moyenne (MEO) par Arianespace, depuis le Centre spatial guyanais de Kourou.



Eurazeo a annoncé hier soir un investissement minoritaire dans Q Mixers, une marque premium de boissons gazeuses à mélanger (mixers) basée à New York. Eurazeo Brands investit ainsi 40 millions de dollars, aux côtés des fondateurs Jordan Silbert et Ben Karlin et d'autres actionnaires historiques comme First Beverage Ventures.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.