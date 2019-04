CAC 40 : en recul après la belle journée d'hier

04/04/2019 | 11:22

La Bourse de Paris perd du terrain ce matin, l'enthousiasme des opérateurs retombant légèrement après une journée très positive hier, et sur fond d'un chiffre allemand particulièrement décevant qui vient assombrir les perspectives pour le Vieux Continent.



Ainsi, peu après 11 heures, le CAC 40 recule de -0,4%. Il évolue ainsi entre 5.450 et 5.450 points. Rappelons qu'hier, l'indice phare de la place de marché parisienne s'était adjugé plus de 0,8% pour attendre 5.469 points, le marché parisien alignant une troisième séance consécutive de progression, portant au passage son avance annuelle à quelque 15,5%.



'Le maintien du niveau psychologique des 5.500 sera une première épreuve pour l'indice phare français. Une phase de correction de grande ampleur semble peu crédible à court terme, nous mettrons sous surveillance malgré tout un retour soudain à 5.395 points et par extension baissière le premier support majeur des 5.355 points', analysent les équipes de Kiplink ce matin.



Peu de statistiques sont attendues ce jeudi. Néanmoins, après une chute de 2,1% le mois précédent, les commandes à l'industrie allemande ont plongé de 4,2% en février contre un consensus de +0,3%, un plongeon tiré en particulier par les pays en dehors de la zone euro.



'Ceci suggère que la production industrielle a chuté à nouveau au premier trimestre - en dépit du fait que la production de voitures a probablement un peu repris - ce qui a aussi accru le risque d'un déclin du PIB réel', réagit Commerzbank.



En cette veille de publication du rapport sur l'emploi aux Etats-Unis pour le mois de mars (175.000 créations de postes non agricoles attendues), seront publiées par ailleurs cet après-midi les inscriptions hebdomadaires au chômage.



D'ici là, l'euro s'affiche en très légère baisse (-0,1%), à 1,1231 dollar. Le Brent recule plus franchement, juste au-dessus de 69 dollars (-0,8%).



Dans l'actualité des valeurs, on notera qu'au terme d'une augmentation de capital réservée via notamment des titres miroirs américains ADS, la 'biotech' française DBV Technologies a levé 70,4 millions de dollars (environ 63 millions d'euros). Si son action recule de -3% ce matin, les analystes d'Invest Securities soulignent que 'cette opération (renforce) la trésorerie du groupe au-delà du 4e trimestre 2019 (mi-2020 ?)', et que 'sur le plan clinique et commercial, le groupe attend une re-soumission de la demande d'approbation (de son principal candidat médicalement) au 3e trimestre 2019'.



Total annonce pour sa part que sa filiale de batteries Saft a signé un accord avec Tianneng Energy Technology, filiale du groupe chinois Tianneng, pour la création d'une coentreprise basée sur le site de la gigafactory de Changxing.



Le groupe SPIE annonce que sa filiale au Royaume-Uni a remporté un contrat auprès de la municipalité de Liverpool, portant sur la gestion des installations de dix établissements scolaires locaux.





