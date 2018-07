CAC 40 : en repli en ouverture d'une semaine chargée

23/07/2018 | 11:17

La Bourse de Paris s'affiche ce matin en repli, le CAC 40 reculant de 0,4% à 5.376 points, dans un contexte forcément marqué par la mise en garde du G20 contre la guerre commerciale, les déclarations de Donald Trump de la fin de semaine dernière, la rencontre de mercredi entre Jean-Claude Juncker (président de la Commission européenne) et le président américain, et les nombreux résultats d'entreprises attendus dans les prochains jours.



Ce n'est en tout cas pas du côté des statistiques qu'il faudra aller chercher de l'animation : seules les ventes de logements anciens aux États-Unis sont attendues dans l'après-midi.



'Le marché a assisté à un trou d'air après les déclarations de Donald Trump. En effet, ces déclarations ont fait chuter le CAC40 jusqu'aux 5340 points puis, les marchés se sont relevés. Les acheteurs restent bien mobilisés, le CAC40 est revenu s'approcher des 5400 points. Une nouvelle vague de baisse est susceptible de se développer ce lundi, avec pour premier objectif 5342/5292 points... Cependant, une base de support sur les 5342 points s'est formée et a permis une stabilisation temporaire', analyse ce matin Kiplink Finance.



Du côté des changes, l'euro s'affiche à 1,1708 dollar (-0,2%). Hausse, en revanche, du baril de pétrole : +0,4%, à 73,3 dollars.



Sur le front des valeurs, Atos a publié au titre des six premiers mois de 2018 un résultat net part du groupe en hausse de 7,7% à 228 millions d'euros, une marge opérationnelle à 9,1% du chiffre d'affaires contre 8,9% un an auparavant, et un flux de trésorerie disponible de 180 millions.



Le chiffre d'affaires s'est élevé à 6.005 millions d'euros, en croissance de 3,4% à taux de change constants et retraité d'IFRS 15 et de 1,7% à périmètre et taux de change constants, 'bénéficiant de la demande des grandes organisations qui opèrent leur transformation digitale'.



Le groupe a par ailleurs annoncé avoir conclu un accord avec Syntel en vue de l'acquisition de cette société internationale de technologie d'information intégrée et de services de traitement de données, pour un montant de 3,4 milliards de dollars ou 41 dollars par action.



Le titre s'affiche en forte baisse ce matin : -7,4%.



Solide première moitié d'exercice 2018 pour Icade, qui a fait état d'une progression de son résultat net récurrent - Foncières, qui ressort à 155,9 millions d'euros, contre 145,8 millions un an plus tôt (+6,9%). Le cash-flow net courant - groupe, porté par des performances positives sur l'ensemble des métiers, s'est quant à lui établi à 167,4 millions d'euros, soit une hausse de 6,6%, tandis que l'ANR (actif net réévalué) EPRA triple net a atteint 86,6 euros par action, en progression de 2,1% par rapport à décembre 2017. Le titre est en baisse : -0,4%.



Vente-unique.com (stable) a fait part d'un chiffre d'affaires en croissance de 11% sur son troisième trimestre 2017-18, 'marqué par une dynamique commerciale soutenue en avril et juin et malgré un mois de mai plus faible du fait d'un calendrier exigeant'.





