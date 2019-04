CAC 40 : en retrait pour cette dernière séance de la semaine

18/04/2019 | 11:04

La Bourse de Paris s'affiche, comme attendu, en retrait ce matin, pour ce qui constitue la dernière séance de la semaine avant un long week-end de Pâques.



Rappelons en effet que le marché parisien sera fermé demain. Lundi de Pâques oblige, il ne rouvrira pas lundi, mais mardi, pour le début d'une nouvelle semaine écourtée. Cette journée de jeudi sera néanmoins marquée par de nombreuses statistiques et publications trimestrielles, en particulier outre-Atlantique.



En attendant, le CAC 40 recule de -0,5%, revenant sur le niveau des 5.540 points. L'indice phare de la place de marché parisienne n'en hypothèque pas pour autant un dernier mois de cotation largement positif (+2,4% depuis 30 jours).



' Graphiquement, la configuration haussière reste parfaite permettant un test rapide de la zone de résistance majeure à 5.595 et 5.605 points. Et après ? Stop ou encore ? En instantané à 5.595 points, l'indice parisien revient sur un haut de canal de moyen terme, sur un point charnière important matérialisant une hausse continue de 1.000 points d'indice en moins de quatre mois. Impressionnant ! On peut facilement comprendre qu'une fois la validation du passage de la résistance des 5.600 points effectuée, l'indice CAC 40 prenne le temps de souffler ou tout au moins marquer un premier mouvement de recul ', analysent les équipes de Kiplink.



Du côté des statistiques, en se redressant de 48,9 en mars à 50 sur le mois, l'indice flash composite IHS Markit pour la France y signale une stabilisation de l'activité du secteur privé en avril, une hausse dans les services compensant un fort recul de la production manufacturière.



Par ailleurs, selon son estimation flash, l'indice PMI IHS Markit composite pour la zone euro se replie de 51,6 en mars à 51,3, son troisième plus faible niveau depuis novembre 2014, le rythme de croissance de l'activité globale étant à peine supérieur aux plus bas de décembre et janvier.



Parmi les nombreuses données attendues cet après-midi aux Etats-Unis, figurent les ventes de détail pour mars, l'indice de la Fed de Philadelphie au titre du mois en cours, puis les indicateurs avancés du Conference Board.



D'ici là, du côté des changes, l'euro retombe sur les 1,1260 dollar (-0,4%). Le Brent s'affiche à 71,25 dollars (-0,6%).



Dans l'actualité des entreprises, Soitec avance de 7,6%, porté par une hausse de 42% de son chiffre d'affaires annuel.



Les opérateurs saluent par ailleurs les résultats trimestriels de Sartorius Stedim Biotech (+2%), mais sanctionnent le point d'activité de Kering (-4%).





