CAC 40 : en route pour une 4e séance consécutive de hausse ?

06/02/2020 | 11:04

La Bourse de Paris démarre bien la journée, et pourrait aligner une quatrième séance consécutive de hausse à la faveur d'un apaisement des craintes liées au coronavirus, qui fait remonter le pétrole et enraye le récent mouvement de repli vers les valeurs refuges.



Ainsi, le CAC 40 avance de +0,7%, se rapprochant à nouveau des 6.030 points.



'La poursuite de cette reconstruction haussière est rapide et techniquement parfaite, l'indice CAC 40 est venu combler le gap baissier des 5.955 à 5.980 points qui permet d'entrevoir une possible accélération sur les points cibles de 6.040 puis par extension à 6.095 points', relèvent ce matin les équipes de Kiplink.



L'agenda s'annonce peu chargé en indicateurs aujourd'hui, avec seulement les chiffres de la productivité aux États-Unis et les dernières inscriptions aux allocations chômage au programme de l'après-midi.



Ce matin, on a appris qu'après une baisse de 0,8% en novembre 2019 (chiffre révisé par rapport à -1,3% tel qu'estimé auparavant), les commandes à l'industrie allemande ont reculé de 2,1% en décembre 2019 par rapport au mois précédent, d'après les données de Destatis.



Du côté des changes, l'euro est stable à 1,0995 dollar. Le Brent avance de +0,4%, à 55,8 dollars.



Dans l'actualité des valeurs, Dassault Systèmes publie au titre de son exercice 2019 un BNPA non-IFRS dilué en croissance de 17% à 3,65 euros (+13% à taux de change constants) et une marge opérationnelle non-IFRS de 32% contre 31,9% pour l'année 2018.



Société Générale dévoile au titre de l'année passée un résultat net part du groupe en baisse de 21,2% à 3,25 milliards d'euros, ainsi qu'un résultat brut d'exploitation sous-jacent en contraction de 4,6% à 7,26 milliards.



OL Groupe annonce ce matin qu'Emirates deviendra le sponsor principal du maillot de l'Olympique lyonnais, et ce à partir de la saison 2020/2021. Ce partenariat entre la compagnie aérienne et le club qui possède l'un des meilleurs palmarès du football français a été signé pour 5 ans.





