CAC 40 : encore un retournement de tendance

28/12/2018 | 08:32

La Bourse de Paris devrait s'inscrire en hausse vendredi dans les premiers échanges et repasser au-dessus des 4600 points au lendemain d'un nouveau retournement de tendance à New York.



Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 - livraison janvier - s'adjuge de 35,5 points à 4631,5 points, annonçant une ouverture dans le vert.



Après avoir perdu jusqu'à 2% hier, les marchés d'actions américains ont de nouveau inversé la vapeur pour finir la journée sur des gains allant de 0,4% à 1,1%.



La traditionnelle trêve des confiseurs - habituellement marquée par des échanges plutôt calmes - est cette année en proie à de vifs mouvements à la hausse, comme à la baisse.



Mercredi, le Dow Jones s'était adjugé en une séance plus de 1000 points (+5%), signant son meilleur score en valeur absolue depuis la création de l'indice.



Problème, les investisseurs semblent vouloir profiter des rebonds pour procéder à de nouveaux allègements au sein de leurs portefeuilles.



Pour qu'un véritable sursaut soit validé à court terme, le marché parisien devra donc successivement repasser 4740 points, puis 4760 points, avant un possible retour dans la zone des 4900 points.



Faute de quoi, la correction pourrait bien se prolonger en direction des 4500 points, le plancher de la fin octobre 2016, avertissent les chartistes.



Voilà qui promet une fin 2018 compliquée, avant une année 2019 qui devrait encore mettre à l'épreuve les gestionnaires d'actifs du fait des guerres commerciales, du resserrement des conditions financières et du ralentissement de la croissance en Europe.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.