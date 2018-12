CAC 40 : encore une séance éprouvante en vue

21/12/2018 | 08:32

La Bourse de Paris devrait connaître une nouvelle séance éprouvante vendredi, alors que la débâcle s'est poursuivie hier à Wall Street, victime d'un repli moyen de 2% pour ce qui concerne les principaux indices.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison décembre - recule de trois points à 4689,5 points, annonçant des dégâts limités à l'ouverture.



Il n'empêche, les marchés d'actions américains ont tous enfoncé de nouveaux planchers annuels jeudi soir et leurs prochains supports moyen terme se situent à des niveaux encore plus bas.



Conséquence, la Bourse de New York semble inexorablement condamnée à signer son pire mois de décembre depuis 1931 (-17% pour le Dow Jones), ainsi que son pire trimestre boursier depuis la fin 2008.



L'élément technique le plus inquiétant, c'est que l'indice de volatilité VIX - parfois surnommé 'baromètre de la peur' - a franchi résolument le cap des 26 points, qui correspond d'un point de vue historique à un niveau d'aversion au risque extrême.



'Ce sentiment défavorable survient à l'issue d'une semaine qui aura vu la Fed adopter un ton plus sévère que celui auquel le marché s'attendait, augurant d'une poursuite des resserrements monétaires en dépit de la volatilité des marchés', rappelle Danske Bank.



'Cette impression négative est également alimentée par un regain de tensions dans les relations sino-américaines, né de la décision du Département de la Justice d'inculper des responsables chinois accusés d'espionnage industriel et d'avoir dérobé la propriété intellectuelle et les données de dizaines d'entreprises américaines', poursuit la banque danoise.



Dans ce climat plus que tendu, le marché parisien n'a pas réussi à préserver la zone support des 4750 points, ce qui signifie que le scénario d'un potentiel rebond en 'W' est désormais invalidé.



Le CAC semble désormais se diriger tout droit vers les 4640 points, avec une correction qui pourrait bien se prolonger en direction des 4500, son plancher de la fin octobre 2016.



A noter que la volatilité pourrait encore s'accroître en cette journée des 'quatre sorcières', marquée par l'arrivée à expiration de toute une série de contrats d'options et de futures sur indices et actions.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.