CAC 40 : encore victime des tensions commerciales

17/09/2018 | 08:25

La Bourse de Paris devrait ouvrir en baisse lundi matin, victime une énième fois des craintes entourant le déclenchement d'une guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison septembre - cède 10,5 points à 5341 points, annonçant un début de semaine plutôt prudent.



D'après le Wall Street Journal, le bras de fer sino-américain pourrait prendre un nouveau tournant cette semaine avec l'annonce par Donald Trump d'une surmajoration des droits de douane sur quelque 200 milliards de dollars de produits chinois.



Comme toujours, Pékin réfléchirait d'ores et déjà à la mise en place de représailles, mais cette fois au-delà d'une simple stratégie 'défensive' à en croire un célèbre quotidien chinois.



'Les Etats-Unis éprouvent des inquiétudes d'ordre sécuritaire vis-à-vis de la politique industrielle chinoise, tandis que la Chine considère que des initiatives comme la 'Nouvelle route de la soie' ou 'Made in China 2025' sont nécessaires pour éviter ce qu'on appelle le 'piège du revenu intermédiaire' ('middle income trap')', expliquent les économistes de Barclays.



'Ces objectifs contradictoires signifient que les relations entre les Etats-Unis et la Chine pourraient être appelées à devenir plus conflictuelles à l'avenir', prévient la banque britannique.



Plombé par ces perspectives peu amènes, l'indice Hang Seng de la Bourse de Hong Kong s'apprêtait à finir la séance sur une perte de plus de 1,4% lundi.



Les investisseurs surveilleront à 14h30 la publication de l'indice Empire State de la Fed de New York.



Sera également surveillé, à 11h00, l'indice des prix à la consommation en zone euro.



Le reste de la semaine s'annonce plutôt calme, avec seulement une douzaine de statistiques économiques de second plan prévues dans les jours qui viennent.



