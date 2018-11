CAC 40 : fort biais haussier après l'euphorie à Wall Street

29/11/2018 | 08:34

La Bourse de Paris devrait ouvrir directement au-dessus des 5000 points jeudi matin, dans le sillage de Wall Street où des propos rassurants de Jerome Powell ont fait bondir les indices hier soir.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison décembre - grimpe de 42 points à 5011,5 points, annonçant une nette hausse à l'ouverture.



Après avoir calé une fois de plus sous le seuil des 5000 points mercredi, le marché parisien devrait démarrer la journée au-dessus des 5030 points, en pulvérisant facilement la résistance des 5025 points.



Véritable moteur, New York a fini la séance sur l'euphorie la plus complète hier, avec un Dow Jones qui s'adjugeait 2,5% en fin de séance et un Nasdaq dont les gains flirtaient avec les 3%.



Tout s'est emballé lorsque le président de la Fed, Jerome Powell, a prononcé devant l'Economic Club of New York deux mots magiques à l'oreille des investisseurs.



Le patron de la Réserve fédérale a en effet expliqué que les taux d'intérêt américains étaient désormais 'juste en-dessous' de leur seuil de neutralité, c'est-à-dire un niveau permettant d'éviter à la fois une surchauffe et un ralentissement de l'économie.



'Cela signifie que si la faiblesse de l'économie mondiale ou le bras de fer commercial avec la Chine devaient commencer à impacter l'économie américaine, la Fed se tiendrait prête à modifier la barre', souligne Danske Bank.



'Résultat, le marché intègre maintenant le scénario d'une hausse de taux en décembre et d'un seul relèvement l'année prochaine', ajoute la banque danoise.



De quoi permettre au CAC de se ruer à l'assaut de l'ex-support des 5080 points de début février, voire d'attaquer la résistance oblique court terme des 5100 points.



Surtout, ces bonnes nouvelles pourraient déclencher le traditionnel 'rally de fin d'année' des marchés d'actions, surtout si le G20 de Buenos Aires devait réserver vendredi d'agréables surprises concernant les questions commerciales.



