CAC 40 : hausse en vue après les records à Wall Street

21/09/2018 | 08:29

La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse vendredi matin, dans le sillage des nouveaux records inscrits la veille à Wall Street, alors que le contexte commercial mondial ne semble pas trop pénaliser les marchés d'actions.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison septembre - avance de 12 points à 5464 points, annonçant un début de séance dans le vert.



Jeudi soir, le Dow Jones et le S&P 500 ont terminé en hausse et sur des plus hauts historiques, soutenus tout particulièrement par la vigueur leurs composantes technologiques comme Microsoft (+1,8%).



En Asie, la séance a été positive, elle aussi: en fin de journée, la Bourse de Tokyo affichait des gains de 1,4% tandis qu'à Hong Kong, l'indice Hang Seng s'adjugeait près de 1,1%.



A Paris, le CAC vient d'aligner 10 séances de hausse, une série marquée par huit progressions et deux de stagnation.



Dans leur point quotidien, les équipes de Kiplink Finance évoquent une dynamique de tendance haussière qui semble 'solide' qui devrait trouver son apogée autour des 5495 points après le ralliement de l'objectif intermédiaire des 5450 points.



Après ces bonnes performances, les investisseurs seront attentifs aujourd'hui à la publication des indices PMI pour le secteur manufacturier en Europe et aux Etats-Unis.



Après leur repli au début de l'année, ces indicateurs d'activité devraient montrer une stabilisation de la tendance, estiment les économistes de Danske Bank.



Sur le marché pétrolier, les cours du brut consolide encore après sa récente remontée : le baril de brut léger américain (WTI) se traite actuellement à 70,7 dollars, contre 71,4 dollars hier.



