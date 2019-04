CAC 40 : hausse en vue après les records de Wall Street

11/04/2019 | 08:39

La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse jeudi matin, dans le sillage des nouveaux records annuels inscrits la veille à New York.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - échéance avril - progresse de 12,5 points à 5456,5 points, annonçant un début de séance positif.



Le contexte semble rester favorable aux marchés d'actions, qui sont portés à la fois par les politiques monétaires accommodantes des grandes banques centrales et la faiblesse de l'inflation.



Wall Street est repartie de l'avant hier, sans euphorie mais en toute sérénité, alors que les 'minutes' de la dernière réunion de la Fed ont confirmé que l'autorité n'envisageait plus de hausse de taux cette année.



En Asie, la séance a été plus contrastée. Si la Bourse de Tokyo a terminé sur un petit gain de 0,1%, l'indice Hang Seng reculait de 0,7% à Hong Kong.



Les investisseurs ont réagi sans surprise à l'annonce du report de la date du Brexit au 31 octobre.



En outre, l'agenda microéconomique s'annonce relativement peu chargé aujourd'hui.



En attendant les premiers résultats d'entreprises américaines qui tomberont demain, les intervenants seront surtout attentifs, cet après-midi, à la publication des inscriptions au chômage aux Etats-Unis.



Pour beaucoup de stratèges, les marchés d'actions offrent encore de belles sources de performance après leur envolée du premier trimestre.



Si le marché parisien semble pour le moment caler sous la résistance butoir des 5475 points, ce sont toujours les 5515 points qui sont en ligne de mire, assurent ainsi les chartistes.



