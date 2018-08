CAC 40 : hausse prudente à la Bourse de Paris

17/08/2018 | 10:36

La Bourse de Paris s'affiche en hausse prudente ce vendredi, le CAC 40 gagnant +0,2%, à 5.360 points, tentant ainsi de rester dans la continuité d'une séance d'hier passée en territoire positif et clôturée à +0,83%.



L'enjeu d'aujourd'hui pour le marché parisien ? Parvenir à confirmer ce sursaut de la veille, et revenir au contact de l'objectif jugé 'salutaire' des 5.375 points.



'Ce rebond technique demande confirmation avant de laisser entrevoir un mouvement de fond haussier. Un retour confirmé de l'indice CAC 40 sur la résistance des 5.375 points serait un facteur favorable à une poursuite haussière. Après ces dernières séances d'agitation, l'indice parisien a un vrai besoin de stabilisation, la résistance des 5.395 points serait le niveau idéal pour marquer cette temporisation. A contrario et en cas d'un nouveau reflux indiciel, nous mettrons sous surveillance les deux points supports des 5.275 et 5.250 points', analysent ce matin les équipes de Kiplink.



Problème, le manque de dynamisme du marché et l'absence de solutions en Turquie pourraient laisser penser que la volatilité et l'aversion au risque sont parties pour durer.



'Le Département américain du Trésor a accru hier la pression sur la Turquie en prévenant que de nouvelles sanctions seraient à venir si le pasteur Brunson n'était pas libéré', souligne un trader.



'Si la crise devait monter d'un cran, cela pourrait bien obliger l'Union européenne à entrer en jeu et à apporter son soutien à la Turquie, devenue une pièce maîtresse de son dispositif migratoire', ajoute-t-il.



La matinée sera marquée par la publication de l'inflation dans la zone euro pour le mois de juillet, qui a été évaluée à 2,1% en estimation rapide à la fin du mois dernier, en augmentation de 0,1 point par rapport à juin.



Cet après-midi aux États-Unis, les opérateurs prendront connaissance de l'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board pour juillet, ainsi que de l'estimation préliminaire de l'indice de confiance du Michigan pour août.



En attendant, sur le marché des changes, l'euro repasse au-dessus du seuil des 1,14 dollar en gagnant ce matin +0,3%, à 1,1413 dollar. Même évolution pour le Brent, porté pour sa part à 71,70 dollars.



Du côté des valeurs, la matinée est marquée par le recul d'Air France (-3,4%), après la confirmation de la nomination de Benjamin Smith comme nouveau directeur général du transporteur aérien franco-néerlandais, lors de la réunion du conseil d'administration.



Le podium du CAC 40 est occupé par Vinci (+1,5%), Sanofi (+1%) et Schneider (+0,9%). Période estivale oblige, rares seront les informations issues des entreprises susceptibles de véritablement faire varier les cours.





