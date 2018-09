CAC 40 : hausse prudente avant la BCE

13/09/2018 | 11:13

Ce matin, le CAC 40 s'affiche en hausse de +0,3%, porté à 5.350 points dans la foulée d'une nouvelle clôture dans le vert hier soir (+0,92%).



'Ce mouvement d'accélération renforce la tendance haussière ramenant l'indice parisien au sein de sa moyenne mobile à 20 jours et aux portes d'une nouvelle résistance importante à 5.335 points. Le dépassement de ce niveau de référence permettrait un test rapide à 5.360 voire 5.385 points', analysent ce matin les équipes de Kiplink.



Pourtant, c'est bien la prudence qui est de mise en cette matinée du jeudi 13 septembre : les annonces de politique monétaire de la Banque d'Angleterre (à 13 heures) puis de la Banque centrale européenne (à 13h45) seront observées de près par les investisseurs.



'Les réunions pour la zone euro et le Royaume-Uni devraient 'accoucher d'une souris'. Pendant cette phase délicate de succession de Mario Draghi, la BCE devrait simplement réaffirmer la fin prochaine des rachats d'actifs, comme anticipé par le marché. Du fait de la dégradation observée de l'environnement économique, en lien avec la guerre commerciale, la BCE devrait souligner la nécessité de maintenir un certain degré de soutien au marché et au crédit, via le forward guidance, les taux et la politique de réinvestissement. (...) La Banque d'Angleterre devrait maintenir de son côté le statu quo de politique monétaire à la suite de la récente hausse des taux', anticipe Saxo Banque, qui note que les investisseurs devraient aussi s'intéresser à la réunion ce jour de la banque centrale de Turquie.



La séance devrait aussi être animée, à 14h30, par la publication des derniers chiffres de l'inflation aux États-Unis. Les investisseurs tenteront d'obtenir quelques indices concernant le calendrier des prochains relèvements de taux de la Fed.



En attendant, sur le marché des changes, l'euro recule légèrement (-0,1%), à 1,1619 dollar. Le Brent perd pour sa part un peu plus de 1%, à 78,9 dollars.



Du côté des valeurs, après revue des principaux éléments exogènes que sont les marchés, le cours des matières premières et les parités, le géant des pneumatiques Michelin indique confirmer ses objectifs pour l'ensemble de l'année 2018. Concernant les marchés, le groupe explique notamment que celui des poids lourd reste tiré par la forte demande de fret (en Europe et aux Amériques) et que ceux de spécialités poursuivent leur croissance dynamique.



Les investisseurs apprécient : +3,4% peu après 11 heures.



Lanterne rouge du SBF 120, l'action Rubis perd 8% ce matin à la Bourse de Paris après la publication, hier soir, de comptes semestriels décevants. Le désengagement de l'Iran a pesé et la branche Terminal reste en difficulté. Cependant, plusieurs analystes demeurent optimistes en pariant sur des acquisitions.



Natixis avance pour sa part de +4%. Le Groupe BPCE envisage de simplifier son organisation en intégrant au sein de BPCE SA, les métiers Affacturage, Cautions & garanties, Crédit-bail, Crédit à la consommation et Titres. BPCE SA envisage ainsi d'acquérir ces activités auprès de Natixis pour un prix global de 2,7 MdE.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.