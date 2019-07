CAC 40 : hausse prudente pour commencer la semaine

22/07/2019 | 10:58

La Bourse de Paris commence cette dernière semaine complète de juillet légèrement dans le vert, dans un marché sur la défensive avant la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi et alors que la saison des résultats se poursuit.



Ainsi, peu avant 11 heures, le CAC 40 avance de +0,3%, s'approchant de nouveau du seuil symbolique de 5.565 points.



“L'indice CAC est venu à nouveau tester le gap 5.500/5.545 points, toujours sans succès. Il a rebondi sur ce support. La dynamique repart en direction de la résistance à 5.629 points si l'indice se maintient au-dessus de 5.530 points, avec 5.580 en extension. Le franchissement d'une d'entre elles donnera un sens directionnel plus marqué, à la baisse, une cassure des 5.500 pts pourrait entraîner le CAC vers 5.446 points”, retiennent les équipes de Kiplink ce matin.



Principal événement de la semaine, la BCE tiendra sa réunion de politique monétaire jeudi. Si aucune décision majeure n'est attendue, son président Mario Draghi pourrait préparer le terrain à de nouvelles mesures d'assouplissement pour la rentrée.



Au calendrier de la semaine également, les indices d'activité PMI d'IHS Markit. Ils devraient permettre d'en savoir plus sur la vigueur de la croissance en Europe en ce début de troisième trimestre.



Parallèlement, la saison des résultats trimestriels va se poursuivre. De l'autre côté de l'Atlantique, on attend notamment des groupes de la trempe d'Alphabet, Boeing, Coca-Cola, Facebook, Ford et Intel.



Du côté des changes, l'euro s'affiche à 1,1217 dollar. Il recule de -0,5%. Le Brent est mieux orienté, avançant de +2%, à près de 64 dollars.



Du côté des valeurs, on retiendra notamment que Casino et le groupe familial GBH ont annoncé la signature d'une promesse unilatérale d'achat en vue de la cession de Vindémia (société acquise progressivement par Casino entre 2001 et 2007) pour une valeur d'entreprise de 219 millions d'euros.



Icade publie pour le premier semestre 2019 un résultat net part du groupe en hausse de 73% à 47 millions d'euros et un cash-flow net courant (CFNC) par action en croissance de 4,5% à 2,36 euros (+11% hors effet des cessions 2018).





