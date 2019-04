CAC 40 : hausse timide avant une journée décisive

10/04/2019 | 09:49

La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse mercredi matin, dans un marché nerveux avant une séance décisive, marquée notamment par la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison avril - grignote huit petits points à 5438,5 points, annonçant une modeste progression à l'ouverture.



Hier, le marché parisien avait fini par s'enfoncer de 0,6% vers 5436 points, après avoir réussi à inscrire un nouveau record annuel, au-delà des 5492 points, à la mi-journée.



A Wall Street aussi, le moral des investisseurs s'est clairement assombri en fin de séance alors que le FMI a réduit pour la troisième fois en six mois ses estimations de croissance mondiale pour 2019.



Au terme des échanges, le Dow Jones s'effritait de 0,7%.



La prudence sur les marchés mondiaux devrait être renforcée aujourd'hui par l'attente de discussions difficiles au sommet européen sur le Brexit, qui se tiendra à Bruxelles.



Les négociations semblent pour l'instant s'orienter vers la piste d'un report d'un an de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, avec la possibilité pour Londres de quitter l'UE de manière anticipée en cas de ratification de l'accord par le parlement.



Au niveau des politiques monétaires, la banque centrale européenne devrait confirmer dans la journée l'orientation extrêmement accommodante de sa stratégie.



'On s'attend toutefois à ce que Draghi utilise un ton prudent et à ce que la BCE conserve un biais plutôt baissier sur la croissance', prévient-on chez Danske Bank.



La réunion de la BCE sera suivie dans l'après-midi de la parution des 'minutes' de la dernière réunion de la Fed, qui devraient préciser les contours de l'approche bienveillante adoptée depuis peu par l'autorité centrale.



