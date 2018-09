CAC 40 : l'activité devrait redémarrer, la volatilité aussi

04/09/2018 | 08:28

Très fortement limitée hier, l'activité devrait reprendre mardi à la Bourse de Paris grâce à la réouverture de Wall Street, qui était restée fermée lundi.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison septembre - avance de cinq points à 5417,5 points, annonçant un début de séance légèrement favorable.



Après son trou d'air de 1,3% vendredi, le marché parisien n'avait pas su rebondir hier et s'était contenté d'un simple sursaut technique de dernière minute (+0,1% à 5413,8 points).



Graphiquement parlant, la tendance haussière moyen terme n'est pas remise en cause, même si les volumes demeurent toujours aussi anecdotiques (735 million d'euros échangés lundi).



Les investisseurs attendent aujourd'hui la publication de l'indice ISM manufacturier aux Etats-Unis, pour lequel le consensus vise 57,3 au mois d'août contre 58,1 en juillet.



Compte tenu des interrogations qui entourant l'Italie, la Turquie et l'Argentine, la volatilité pourrait également faire son retour dans les séances et les semaines qui viennent, avertissent toutefois les spécialistes.



Beaucoup de stratèges mettent aussi en garde contre le fossé qui s'est désormais creusé entre des marchés d'actions américains en pleine forme et des valeurs plus en difficulté dans le reste du monde.



'Le marché américain ne pourra probablement pas résister à la tendance générale pendant longtemps,' estiment les équipes de Capital Economics.



'Nous pensons que le marché boursier américain va finir l'année 2018 à un niveau plus bas qu'il n'est aujourd'hui et que son repli se poursuivre en 2019, comme pour le reste des places mondiales', pronostique le bureau d'études basé à Londres.



