CAC 40 : l'atmosphère s'assombrit sur les marchés

Sansdents - Macron est le pire des menteurs. Les flics ont interdiction depuis 3 mois de contrôler dans Paris et ailleurs le port du masque qui est pourtant obligatoire. Jamais aucune contravention n'a été prononcée contre les milliers et milliers de parisiens qui ne portent pas de masque. Il en sera hélas de même pour le couvre-feu. Par contre pour taper sur les Gilets Jaunes, la CGT et les immigrés les flics sont là...ils ne sont là que pour cela avec Macron.

Dans 3 semaines il y en aura 50000. Et la France sera complètement reconfinée grâce à la politique ultralibérale hyperatlantiste de Macron. Aux prochaines élections je voterai pour le Pt Xi et le PC Chinois.