CAC 40 : l'atonie persiste en attendant l'emploi américain

05/07/2019 | 08:29

La Bourse de Paris devrait ouvrir sans grand changement vendredi matin, les investisseurs hésitant à s'engager à quelques heures de la publication des derniers chiffres de l'emploi américain.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison juillet - se replie de six points à 5613 points, annonçant une ouverture atone.



Le marché devrait rester creux jusqu'à la publication de la statistique des créations d'emplois aux Etats-Unis, toujours très suivie par les investisseurs.



'Dans l'ensemble, le marché du travail américain a commencé à montrer quelques signes de faiblesse, ce qui signifie qu'il convient de garder un oeil sur les créations de postes, qui constituent un bon indicateur d'une future récession selon nous', soulignent ce matin les analystes de Danske Bank.



La banque danoise fait valoir que la moyenne mensuelle des créations d'emplois s'est établie à tout juste 164.000 cette année aux Etats-Unis, contre plus de 223.000 l'an dernier.



Aujourd'hui, les économistes prévoient 165.000 créations de postes au mois de juillet, après les 75.000 annoncées pour juin.



La publication des chiffres de l'emploi permettra aux intervenants de marché d'affiner les pronostics en vue de la prochaine réunion de la Réserve fédérale.



'La réaction possible de la Fed et des autres grandes banques centrales est devenue pour les marchés boursiers un moteur plus important que le cessez-le-feu commercial trouvé le week-end dernier par les Etats-Unis et la Chine au sommet du G20', rappelle ce matin Danske Bank.



Hier, le marché parisien avait terminé à l'équilibre en l'absence des investisseurs américains en congé.



Après avoir battu une rafale de records absolus mercredi soir, Wall Street était en effet fermée hier pour cause de fête nationale du 4 juillet.



D'un point de vue technique, le CAC conserve pour l'instant une dynamique positive au-dessus du seuil des 5600 points, estiment les chartistes.



'Les 5640/5650 points restent pour le moment en ligne de mire et seul un retour sous les 5600 points invaliderait ce scénario', notent ainsi les équipes de la banque privée Cholet Dupont.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.