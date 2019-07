CAC 40 : l'attention reste focalisée sur les résultats

23/07/2019 | 08:29

La Bourse de Paris devrait ouvrir sur une note hésitante mardi, dans des marchés où l'attention reste largement monopolisée par la dernière avalanche de résultats trimestriels.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin août - reprend 0,3% à 5581 points, annonçant une ouverture en très légère hausse.



Le marché parisien avait signé hier une fin de séance plutôt encourageante, avec une petite poussée haussière qui avait propulsé le CAC (+0,3%) en direction des 5570 points.



L'indice phare se maintient néanmoins pour la 16ème séance au sein du corridor allant de 5550 à 5620 points, validant l'un des plus longs épisodes de stagnation de son histoire, bloqué au sein d'une fourchette de l'ordre de 1%.



Outre-Atlantique, la situation a également peu évolué hier soir, le Dow Jones ayant limité ses gains à moins de 0,1%.



Les marchés restent sur la défensive à deux jours de la réunion de la Banque centrale européenne et alors que la saison des résultats bat son plein.



Les géants américains Coca-Cola, United Technologies et Visa doivent notamment publier leurs comptes à la mi-journée.



En Europe, ce sont des groupes tels que Logitech, Santander et UBS qui ont dévoilé leurs performances ce matin.



La séance s'annonce en revanche plutôt calme sur le front des indicateurs économiques, seuls les chiffres des ventes de logements anciens devant venir animer la tendance cet après-midi.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.