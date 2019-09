CAC 40 : l'attentisme limite les scores avant la Fed

18/09/2019 | 08:30

La Bourse de Paris devrait ouvrir en baisse mercredi, dans des écarts modestes et des volumes réduits, les investisseurs jouant la carte de l'attentisme avant l'annonce, ce soir, des décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin septembre - se replie de 6,5 points à 5609,5 points, annonçant une ouverture prudente.



Le marché parisien semble totalement sous contrôle depuis le début de la semaine et affiche une volatilité minime compte tenu des événements géopolitiques qui secouent le pétrole dans tous les sens.



Le surgissement de nouvelles incertitudes aurait pu plomber des marchés boursiers chèrement valorisés qui tutoient leurs records absolus, mais le CAC a aisément réussi à préserver son palier des 5600 points.



A Wall Street, tout comme en Europe, les écarts sont demeurés contenus dans d'étroites limites hier, avec des indices qui affichaient des écarts inférieurs à 0,1%.



A quelques heures du communiqué final de la Fed, les investisseurs ne semblent plus miser de gros espoirs sur une attitude 'colombe' de la banque centrale, même si une baisse de taux de 25 points de base apparaît désormais intégrée dans les cours.



Les investisseurs évaluent à 65% la probabilité d'une baisse de taux ce soir, au terme de la réunion de deux jours du comité stratégique de l'institution.



Problème, les derniers indicateurs économiques témoignent d'une évidente robustesse de l'activité et ne justifient pas pleinement un soutien monétaire.



La conférence de presse de Jerome Powell sera donc très suivie car le marché cherchera à savoir si la banque centrale compte s'en tenir aux mesures d'assouplissement monétaire engagées jusqu'ici.



