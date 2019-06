CAC 40 : l'attentisme prend le dessus

07/06/2019 | 08:36

Après son léger repli de la veille (-0,3%), la Bourse de Paris devrait débuter sans grand changement vendredi matin dans un marché attentiste avant la publication des chiffres américains de l'emploi.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison juin - avance de 14,5 points à 5276,5 points, annonçant une petite hausse à l'ouverture.



Hier, à Wall Street, les acheteurs avaient poursuivi leurs efforts et le Dow Jones s'appréciait de 0,7% en fin de séance, tandis que le Nasdaq reprenait 0,5%.



Certains observateurs font état d'un apaisement des tensions commerciales, et notamment des rumeurs évoquant l'entame de pourparlers entre les Etats-Unis et le Mexique.



Les investisseurs semblent également optimistes sur l'évolution des relations entre Washington et Pékin alors qu'approche la date fatidique du G20 d'Osaka.



L'attentisme devrait toutefois prendre le dessus aujourd'hui à Paris en attendant la parution du dernier rapport américain sur l'emploi.



L'annonce, mercredi, de créations de postes très largement inférieures aux attentes dans le secteur privé avait refroidi bon nombre d'intervenants.



Les économistes attendent en moyenne 180.000 créations de postes le mois dernier.



A Paris, c'est l'incapacité du CAC à se maintenir au-dessus des 5.300 points qui commence à inquiéter certains commentateurs.



'Le rejet (...) sous la résistance à 5330 points alimente les signaux techniques de prise de profit donnés depuis le début du mois de mai', estime ainsi Vincent Ganne, analyste chez TradingView.



'Le marché devrait revenir tester le pivot technique des 5200 points', anticipe le professionnel de marché.



