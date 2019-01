CAC 40 : l'avertissement d'Apple plombe la tendance

03/01/2019 | 08:35

La Bourse de Paris devrait débuter en baisse jeudi matin, plombée par le sévère avertissement lancé dans la soirée d'hier par le géant technologique Apple.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin janvier - recule de 35 points à 4651,5 points, annonçant une ouverture dans le rouge.



Moins d'un moins avant la parution de ses résultats trimestriels, Apple a revu à la baisse son objectif de chiffre de chiffre d'affaires pour le 4ème trimestre, c'est-à-dire son premier trimestre fiscal.



Dans un avis financier, le groupe de Cupertino déplore une baisse de la demande d'iPhones dans plusieurs zones économique de premier plan, à commencer par la Chine, ainsi que la dégradation du climat commercial sino-américain.



Si Apple est contraint de lancer un avertissement sur ses résultats, d'autres 'profit warnings' pourraient peut-être suivre, d'autant que la saison des comptes trimestriels se profile d'ici quelques semaines.



Dans de telles conditions, il semble difficile de se dire que la baisse des cours est terminée.



Il n'y donc rien de surprenant à voir les stratèges de SG établir un objectif de 2800 points à la fin 2019 pour l'Euro STOXX 50, alors que l'indice paneuropéen cote actuellement près de 3000 points.



Pour ce qui concerne le CAC, les analystes techniques tablent sur une poursuite de la baisse vers le seuil des 4600 points à court terme, même si le rebond amorcé fin décembre conserve quelques chances de se prolonger en direction de 4760 points.



La Bourse de Tokyo était fermée ce jeudi pour les congés du Nouvel An.



La veille, le Dow Jones avait grappillé 0,1% et le Nasdaq environ 0,5%.



Le retournement à la baisse du pétrole et la remontée de l'euro contribuent également au sentiment d'inquiétude des investisseurs ce matin.



