CAC 40 : l'embellie se confirme

18/01/2019 | 08:28

La Bourse de Paris devrait entamer la dernière séance de la semaine dans la sérénité, avec un indice CAC 40 en légère progression, alors que Wall Street a fini par aligner une huitième séance de hausse sur une série de 10 hier soir.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin janvier - progresse de 26 points à 4820,5 points, annonçant une ouverture dans le vert.



La Bourse de New York a su résister à la chute de Morgan Stanley mercredi suite à la publication d'un bénéfice trimestriel inférieur aux attentes et se dirige d'ores et déjà vers son meilleur mois boursier depuis janvier 2018.



Dans la soirée, American Express a raté le consensus, mais Netflix a dévoilé des résultats et des chiffres d'abonnement meilleurs que prévu.



Les récents indicateurs macroéconomiques américains semblent également avoir apaisé les investisseurs.



'Il a aussi la fin de la guerre commerciale qui se profile', fait valoir un opérateur.



'Le Wall Street Journal consacre sa une à un article évoquant la volonté de Washington de réduire les droits de douane pour la Chine', souligne-t-il.



A Paris, le marché est parvenu à s'extraire par le haut de la zone neutre des 4775 à 4805 points, ce qui ouvre l'opportunité d'aller tester rapidement les résistances intermédiaires de 4850 et 4880 points.



Mais s'il conserve ses chances d'aller combler le 'gap' des 4.890 puis de retracer l'ex-support des 4925/4930 points de la fin octobre, ce ne sera sans doute pas à l'occasion de cette séance des 'trois sorcières'.



