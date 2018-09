CAC 40 : l'épisode correctif devrait se prolonger

06/09/2018 | 08:33

La Bourse de Paris devrait de nouveau évoluer en territoire négatif jeudi dans les premiers échanges, après avoir aligné trois séances de forte baisse en quatre jours.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison septembre - cède encore 1,5 point à 5257 points, annonçant un nouvel accès de faiblesse à l'ouverture.



Le marché parisien a fini au plus bas du jour hier soir, cédant 1,5% pour revenir au contact de 5260 points, soit un repli de 4% depuis jeudi dernier.



Il s'agit d'un épisode correctif sans précédent depuis la période du 15 au 21 juin dernier, qui avait vu le CAC 40 retomber de 5542 à 5302 points, soit un trou d'air de 240 points.



Cette fois, l'indice vient de rechuter de 5500 points vers 5260 points, signant là encore une correction de 240 points.



Résultat, le CAC est sorti par le bas de son corridor allant des 5275-5530 points, libérant mécaniquement un potentiel de baisse en direction du 'gap' des 5148 du 4 avril, voire du plancher des 5038 points datant du 28 mars, préviennent les analystes.



Autre fait symbolique, l'indice affiche désormais une performance négative de 1% sur l'ensemble de l'année 2018.



A New York aussi les indices ont corrigé hier, mais leur recul a pris la forme d'une consolidation à deux vitesses, avec un Dow Jones qui a terminé sur un gain symbolique (+0,1%) et un Nasdaq qui fait toujours cavalier seul à la baisse (-1,2%).



Les investisseurs surveilleront aujourd'hui aux Etats-Unis la publication de l'enquête ADP sur l'emploi privé américain, qui sera riche en enseignements avant la parution demain du rapport officiel du Département du Travail.



Seront également surveillés les derniers chiffres de la productivité du deuxième trimestre, les inscriptions aux allocations chômage, l'ISM des services ainsi que les commandes à l'industrie.



Sur le marché des changes, l'euro se tasse un peu et s'échange en-dessous de 1,1625 face à l'euro.



Le pétrole brut léger américain se relâche et cède 0,3% autour de 68,5 dollars.



