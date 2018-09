CAC 40 : l'état de grâce se poursuit

28/09/2018 | 08:24

La Bourse de Paris est attendue en légère hausse vendredi à l'ouverture, dans le sillage de Wall Street, même si une certaine prudence pourrait s'imposer avant les chiffres de l'inflation en zone euro.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison octobre - cède 12 points à 5525 points n'augurant en rien d'un coup d'arrêt au récent état de grâce du marché parisien.



Avec un gain de 0,5% hier, le CAC a inscrit une 12ème séance de hausse sur 15 et affiche désormais une progression de plus de 0,8% sur l'ensemble de la semaine.



La guerre commerciale menée par Donald Trump, les taux qui se renchérissent ou le dérapage budgétaire de l'Italie, rien ne semble pouvoir affecter le mouvement ascendant de la place parisienne.



'Une seconde phase haussière a pris forme et devrait porter l'indice vers une première zone de résistance à 5555/5560 points', prédisent les analystes de Kiplink Finance.



'Ce niveau sera force de soutien à une extension haussière ayant pour objectif maximal de court terme les 5640 points, soit pratiquement le plus haut annuel', indique le gestionnaire parisien.



Parallèlement, l'euro tend à se stabiliser avant l'estimation des prix à la consommation dans la zone euro pour septembre, qui sera dévoilée à 11h00.



Les économistes attendent l'indice CPI à 2% le mois dernier, toujours soutenu par les prix de l'alimentation et l'énergie.



'Attention, car la statistique pourrait surprise à la hausse après les chiffres de l'inflation plus élevés que prévu communiqués par l'Allemagne hier', avertit un opérateur.



Aux Etats-Unis seront publiés dans l'après-midi les chiffres des revenus et dépenses des ménages, puis l'indice de confiance des consommateurs du Michigan.



Hier soir, de bons indicateurs économiques ainsi que la forme étincelante des locomotives Apple et Amazon avaient permis à Wall Street de grappiller 0,2%, le Nasdaq s'étant détaché avec une hausse de 0,6%.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.