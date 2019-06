CAC 40 : l'horizon s'éclaire un peu

05/06/2019 | 08:32

La Bourse de Paris devrait démarrer en hausse mercredi matin, portée comme le reste des actifs à risque par les dernières déclarations du président de la Réserve fédérale américaine, qui confirment le scénario d'une prochaine baisse des taux.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin juin - avance de neuf points à 5259,5 points, annonçant une ouverture en territoire positif.



Dans un discours prononcé hier à Chicago, Jerome Powell a expliqué que la Fed prenait 'très au sérieux' le risque de déflation et qu'elle agirait de manière 'appropriée' pour soutenir la croissance.



Ses propos ont conforté un sentiment général établissant à 80% la probabilité que la Fed réduise ses taux dès le mois prochain et à 90% d'ici la rentrée.



A la suite de ces déclarations, Wall Street est repassée de la déprime à l'euphorie, avec un Nasdaq qui explosait de plus de 2,6% à la hausse hier soir, soit l'une de ses meilleures progressions depuis le début de l'année.



'La grande question est maintenant de savoir si la BCE prendra elle aussi un tour accommodant à l'issue de sa réunion de demain', s'interroge un analyste.



La publication, dans le courant de la matinée, des derniers indices PMI dans le secteur européen des services devrait par ailleurs permettre d'en savoir plus sur la vigueur de l'activité sur le Vieux Continent.



Aux Etats-Unis sera dévoilée en début d'après-midi l'enquête mensuelle d'ADP sur l'emploi dans le secteur privé américain, censée constituer une bonne indication du rapport officiel sur l'emploi qui paraîtra vendredi, même si la corrélation n'a pas été évidente ces derniers temps.



