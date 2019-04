CAC 40 : l'optimisme mis à l'épreuve d'une semaine chargée

08/04/2019 | 08:39

Après les records annuels de vendredi, la semaine s'annonce chargée à la Bourse de Paris avec en point d'orgue les premiers résultats trimestriels aux Etats-Unis, peut-être déterminants pour la poursuite du 'rally' des dernières semaines.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin avril - recule de 8,5 points à 5461,5 points, annonçant un début de semaine relativement prudent.



Les investisseurs suivront avec une attention toute particulière la tenue, mercredi, du sommet extraordinaire sur le Brexit visant à reporter, une nouvelle fois, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, censée pour l'instant intervenir vendredi prochain.



'Nous pensons que Londres et Bruxelles vont s'accorder sur un nouveau report (...), mais il n'y a aucune certitude sur ce point', avertissent toutefois les équipes de Danske Bank.



La journée de mercredi s'annonce particulièrement chargée puisque se tiendra également à Francfort la réunion du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, qui devrait confirmer l'orientation extrêmement accommodante de sa politique monétaire.



La réunion de la BCE sera suivie par la parution des 'minutes' de la dernière réunion de la Fed, qui devraient réaffirmer, là encore, l'approche bienveillante de l'autorité centrale.



La semaine écoulée s'est achevée par une nouvelle cascade de records annuels à Paris et à Wall Street, mais l'optimisme des opérateurs pourrait être mis à rude épreuve par une saison des résultats qui ne s'annonce pas forcément sous les meilleurs auspices.



Les performances de premier trimestre des géants bancaires JP Morgan Chase et Wells Fargo - qui donneront vendredi le coup d'envoi des publications trimestrielles - seront en ce sens particulièrement suivies.



