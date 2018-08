CAC 40 : la Bourse de Paris commence la semaine dans le vert

20/08/2018 | 18:25

Le CAC 40 débute cette semaine sur une note positive, avec un gain à la clôture de +0,65%, portant l'indice phare de la place de marché parisienne à 5.379 points.



La journée a été marquée par de très faibles volumes d'échanges, période estivale oblige, et l'absence totale d'indicateurs de premier plan - laquelle va durer tout de même quelques jours.



'Techniquement le passage des 5.375 points devrait servir de base à une extension haussière permettant à l'indice CAC 40 de renouer rapidement avec le niveau supérieur des 5.425/5.450 points. Pour valider un premier mouvement de fond solide et durable l'indice CAC 40 se doit de gagner en stabilité, la zone pivot des 5.375/5.395 points restant la référence. A scénario contraire et en cas de nouvelle inversion de tendance les deux supports majeurs de surveillance restent à 5.295 et 5.275 points', analysaient ce matin les équipes de Kiplink.



Ce n'est en tout cas pas du côté des statistiques de la semaine qu'il faudra aller chercher des raisons d'animer le marché. Seule une poignée d'indicateurs économiques figurent à l'agenda dans les jours qui viennent, dont les commandes de biens durables aux États-Unis prévues vendredi.



L'euro est stable en fin de journée, à 1,1452 dollar. Le Brent, lui, avance (+0,5%), à 72,23 dollars.



Comme souvent en août, rares étaient les actualités communiquées par les entreprises susceptibles de faire véritablement bouger les cours.



Air France termine sur une hausse de +2,1%, après une séance de vendredi marquée par un recul final d'un peu plus de 3%, au lendemain de l'officialisation de la nomination de Benjamin Smith comme nouveau directeur général du transporteur aérien franco-néerlandais, lors de la réunion du conseil d'administration.



Eurovia, filiale de Vinci, a annoncé avoir conclu un accord avec Salini Impregilo pour acquérir les activités industrielles et travaux routiers Plants and Paving de sa filiale Lane Construction pour un montant de 555 millions de dollars. Le titre du groupe avance de +0,1%.



Sensorion (+0,7%) a annoncé avoir reçu, de la part du HMA, le réseau d'agences européennes du médicament, l'autorisation de mener son essai clinique de phase 2 avec son SENS-401 pour le traitement des surdités brusques chez l'adulte dans le cadre d'une procédure harmonisée.



Eutelsat s'adjuge 2,4% et surperforme ainsi nettement la tendance à Paris, à la faveur de propos positifs de Morgan Stanley, qui relève son objectif de cours de 20 à 21,5 euros, tout en maintenant sa recommandation 'pondérer en ligne'.



En résumé de sa note de recherche, l'intermédiaire financier estime que l'opérateur français de satellites a atteint un 'point de bascule', et que la croissance de son chiffre d'affaires s'apprête à reprendre en 2019.





