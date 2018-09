CAC 40 : la Bourse de Paris mal orientée ce matin

04/09/2018 | 11:16

La perspective de la réouverture de Wall Street, après un week-end de trois jours, laissait espérer un début de journée dans le vert à Paris ; c'est manifestement raté, puisque peu après 11 heures, le CAC 40 s'affiche en recul de -0,7%, à 5.374 points.



L'indice phare de la place de marché parisienne reste donc miné par les tensions sur la guerre commerciale, alors que les volumes d'échanges sont attendus en hausse progressive cette semaine - seuls 735 millions d'euros ont été échangés hier.



Rappelons qu'après son trou d'air de 1,3% vendredi, le marché parisien n'a pas su rebondir lundi, pour se contenter d'un simple sursaut technique de dernière minute (+0,1% à 5413,8 points).



'Graphiquement, cette séance sans relief n'a pas apporté grand-chose, juste le maintien d'un fond de tendance haussière. Nous attendrons un franc débordement des 5.425 et 5.450 points pour initier et valider un retournement positif de moyen terme à 5.505 points. D'un point de vue plus technique, cette séance de stabilisation a pour effet de neutraliser momentanément la divergence de tendance négative et la poursuite de nouveaux gaps baissiers. Une sortie en dessous du point support majeur des 5.450 constituerait une nouvelle déconvenue ouvrant une rapide accélération baissière à 5.305 points', retiennent ce matin les équipes de Kiplink.



Du côté des statistiques, les investisseurs attendent aujourd'hui la publication de l'indice ISM manufacturier aux États-Unis, pour lequel le consensus vise 57,3 au mois d'août contre 58,1 en juillet.



Les prix à la production industrielle ont augmenté de 0,4% dans la zone euro et de 0,3% dans l'UE en juillet 2018 par rapport à juin, selon les estimations d'Eurostat, après des hausses respectives de 0,4% et de 0,5% le mois précédent.



Dans la zone euro, la progression de juillet est due essentiellement à une augmentation des prix de 1,1% dans le secteur de l'énergie. Les prix dans l'ensemble de l'industrie à l'exclusion de ce secteur n'ont augmenté que de 0,1%.



Sur le marché des changes, l'euro s'affiche à 1,1564 dollar ce matin (-0,5%). Le Brent passe le seuil symbolique des 79 dollars, gagnant +1,3%.



Du côté des valeurs, Iliad publie au titre du premier semestre 2018 un résultat net récurrent en retrait de 0,4% à 232 millions d'euros, un résultat opérationnel courant en baisse de 5,6% à 406 millions et un Ebitda consolidé en recul de 1% à 866 millions.



Sur un marché très concurrentiel, le groupe de télécommunications a annoncé avoir réalisé un chiffre d'affaires de 2,4 milliards d'euros, stable (+0,1%) par rapport au premier semestre 2017, la croissance de 2,4% dans le mobile compensant un tassement de 2,2% dans le fixe.



Le titre s'affiche en hausse de +4,1% ce matin.



AccorHotels (+0,6%) annonce que l'acquisition de Mövenpick Hotels & Resorts auprès de Mövenpick Holding et Kingdom Holding, a été finalisée ce 3 septembre, consolidant ainsi la présence de la chaine hôtelière française en Europe et au Moyen-Orient.



Le groupe Air Liquide (-1,1%) a pour sa part annoncé avoir inauguré à Hobro au Danemark, HyBalance, un site pilote de production d'hydrogène décarboné.





