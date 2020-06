CAC 40 : la Bourse de Paris marque une pause

24/06/2020 | 11:25

Au lendemain de nouveaux gains engrangés, la Bourse de Paris marque une pause, malgré un bon indice IFO allemand et un climat des affaires en France qui s'améliore.



Ainsi, peu après 11 heures, le CAC 40 recule de -1,7%. Il retombe ainsi à 4.940 points.



Rappelons que Wall Street avait fini sur une note positive hier, le Nasdaq ayant battu à la fois de nouveaux records absolus en séance et en clôture, au-delà des 10.130 points. Mais les investisseurs ont semblé rester sur leur faim car la tendance affichait des scores bien plus spectaculaire à la mi-séance, avec un Dow Jones qui grimpait d'environ 1,1%.



L'indice des 30 principales valeurs industrielles américaines avait fini la journée sur une avance plus modeste, de l'ordre de 0,5%.



Du côté des statistiques, le climat des affaires en France se redresse très nettement en juin, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui gagne 18 points, sa plus forte remontée depuis le début de la série (1980), et atteint 78, dépassant le creux atteint en mars 2009 (70).



Cette hausse s'explique notamment par le regard plus optimiste des entreprises sur leurs perspectives d'activité, dans tous les secteurs, sous l'effet du déconfinement. Inversement, les soldes d'opinion relatifs à l'activité des trois derniers mois restent très bas.



L'institut Ifo fait savoir que son indice du sentiment des milieux d'affaires s'est redressé à nouveau en juin, passant de 79,7 en mai à 86,2 ce mois-ci, là où les économistes n'attendaient qu'une remontée à 85 en moyenne.



'Apparemment, cet indicateur avancé suggère un 'redressement en V', mais cette forte reprise ne constitue qu'une brusque réponse au plongeon sans précédent de mars et d'avril', souligne-t-on chez Commerzbank.



Dans l'actualité des valeurs, on retiendra qu'à l'occasion de sa journée analystes 2020 'entièrement globale et numérique', Atos affiche ses objectifs financiers à moyen terme, dont une croissance du chiffre d'affaires à taux de change constant comprise entre +5% et +7%. Le groupe de services informatiques vise aussi, toujours à moyen terme, un taux de marge opérationnelle de 11 à 12% du chiffre d'affaires, et un taux de conversion de la marge opérationnelle en flux de trésorerie disponible supérieur à 60%.



Atos annonce également avoir signé un accord en vue d'acquérir Paladion, un fournisseur de services de sécurité gérés basé aux États-Unis, comptant plus de 400 clients dans 12 pays, afin de renforcer ses services de cybersécurité dans le monde.



Le groupe Michelin annonce ce mercredi la création du Comité Responsabilité Sociétale et Environnementale (CRSE) au sein de son Conseil de Surveillance.





