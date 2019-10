CAC 40 : la Fed comme prochain catalyseur

28/10/2019 | 08:33

Après avoir signé sa meilleure clôture annuelle vendredi, la Bourse de Paris devrait ouvrir sans grand changement lundi matin, dans l'attente de savoir ce que la Fed décidera mercredi pour soutenir l'économie américaine.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 recule de 2,5 points à 5715,5 points, annonçant un début de séance plutôt prudent.



Si les marchés d'actions ont retrouvé leur firmament, ils restent en quête de catalyseurs, comme l'illustrent les marges étroites sur lesquelles ils évoluent depuis plus d'une semaine.



L'accélérateur tant attendu devrait prendre la forme de la réunion de deux jours du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, qui débutera demain pour s'étaler sur deux jours.



'Sauf surprise, la Fed baissera ses taux pour la troisième fois de suite', prédit Bruno Cavalier, le chef économiste d'Oddo BHF.



'La baisse totale de points de base est similaire à ce qu'on avait observé en 1995 et 1998, deux épisodes que la Fed a parfois pris comme exemple', rappelle l'analyste.



'Les récentes turbulences sur le marché du repo sont venues rappeler que les conditions monétaires peuvent se durcir quand on s'y attend le moins', fait-il valoir.



Les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis, qui paraîtront vendredi, devraient valider a posteriori le scénario d'une baisse des taux de la Fed.



Les économistes attendent en effet seulement 50.000 créations de postes au mois d'octobre.



Les investisseurs seront également attentifs aux résultats, plusieurs grands groupes de la trempe d'Alphabet, Facebook, GE ou ExxonMobil ayant prévu de dévoiler leurs comptes cette semaine.



