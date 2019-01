CAC 40 : la Fed ne rassure pas totalement

10/01/2019 | 08:28

La Bourse de Paris devrait démarrer sur une note négative jeudi, malgré un compte-rendu jugé rassurant de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison janvier - rétrocède 28 points à 4783 points, annonçant un début de séance prudent.



Il ressort pourtant des 'minutes' de la réunion des 18 et 19 décembre que la dernière hausse de taux de la Fed n'a pas été décidée à l'unanimité.



Même si l'optimisme sur la croissance demeure, certaines données économiques semblent plus faibles, ce qui conduit l'institution à naviguer plus prudemment.



'Cela renforce notre point de vue selon lequel la Fed renoncera à relever ses taux au premier trimestre 2019 pour privilégier un relèvement dans le courant du deuxième trimestre (soit en mai, soit en juin)', réagit ce matin Danske Bank.



Wall Street n'a pas frémi lors de la publication des 'minutes' et tranquillement aligné une quatrième séance consécutive de hausse mercredi (+0,4% en moyenne).



Le Nasdaq affiche désormais une remontée en ligne droite de 12% depuis son point bas annuel du 24 décembre.



La séance d'hier a également été marquée par une forte hausse du pétrole (+5% à 52,3 dollars) alors que les réserves de 'brut' se sont contractées selon les données hebdomadaires.



Le baril se tasse néanmoins ce matin, cédant 1,1% à 51,8 dollars.



L'agenda économique est peu fourni aujourd'hui, les seules publications du jour étant les inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire et les stocks des grossistes.



Le repli des places asiatiques (-1,2% à Tokyo) - sur fond de statistiques économiques chinoises peu reluisantes - pourrait néanmoins pousser les investisseurs à effectuer quelques dégagements ce matin.



